Apple se suma a los esfuerzos en México y dona un mdd

Luego de que Tim Cook diera un mensaje de apoyo a todos los damnificados y de que Google y Facebook anunciaran que donarían un millón de dólares para las labores de restauración en México tras el temblor de este 19 de septiembre, el CEO de Apple anunció que su empresa hará lo mismo.

A través de un tuit, Cook dijo que la compañía donará un millón de dólares para la recuperación de México. El anuncio lo acompañó con una frase en español y resaltó que la fortaleza de México es su resiliencia.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽