Google donará 1 mdd a México tras temblor

Sundar Pichai, CEO de Google, anunció a través de su cuenta de Twitter que la empresa donará dinero para ayudar a la recuperación de México tras el sismo magnitud 7.1 que azotó a estados como la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero.

“Nuestros corazones están con la gente de México después del devastador sismo. Nos comprometemos a donar un millón de dólares para las labores de recuperación #FuerzaMéxico”, escribió el líder del buscador de internet más importante del mundo.

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We're committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico