Ana Frank, el polémico disfraz para este Halloween

Varias empresas estadunidenses de venta en línea retiraron un disfraz de Halloween que representa la ropa de Ana Frank, la joven alemana de origen judío que narró en su diario personal cómo se escondió de los nazis y que murió en un campo de concentración.

"Su hija puede convertirse en una heroína de la Segunda Guerra Mundial" por 25 dólares, aseguraba una publicidad de la indumentaria.

El disfraz estaba compuesto por un vestido azul abotonado por delante y una boina verde, siguiendo la moda de los años 1930 y 1940, explicaban las empresas que lo comercializaban.

La poderosa asociación judía estadunidense Liga Antidifamación (ADL por sus siglas en inglés) lamentó que, "en un contexto de escalada mundial del antisemitismo, este disfraz es desmesuradamente insensible con los supervivientes del Holocausto y sus familias".

"De la vida y muerte de Ana Frank, hemos aprendido a honrarla y a evitar atrocidades en el futuro. No debemos explotarla", agregó la división de ADL en la ciudad de San Luis.

Hard to see how this offensive idea made it this far, but thankfully this costume has been removed from the market: https://t.co/pZQM6T7NmV