Airbnb ofrece alojamiento gratis en CdMx tras sismo

Para ayudar a quienes necesiten un lugar donde pasar la noche ya sea porque son brigadistas, voluntarios o afectados por el temblor de este martes 19 de septiembre, Airbnb habilitó su plataforma para que, aunque no seas anfitrión registrado, puedas ofrecer tu casa, cuarto o espacio.

A través de esta liga, puedes ingresar al programa de Respuesta a Desastre en la Ciudad de México que tiene una lista de áreas seguras y sin afectaciones graves en las cuales puedes pasar la noche o un rato de forma gratuita.

"Hemos activado nuestro Programa de Respuesta a Desastre para ayudar a los afectados por el temblor en CdMx para que encuentren alojamiento temporal gratis".

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el programa de ayuda en caso de desastre surgió durante el Huracán Sandy, “cuando los anfitriones se organizaron de forma natural para ayudar”.

"También invitamos a los anfitriones locales en la CdMx a enlistar sus espacios a traves del programa para ayudar a los vecinos que lo necesiten".

