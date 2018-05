Abogado racista de NY insulta a latinos por hablar español; ya se quedó sin oficina

Escuchó a dos empleados hablando en español en un supermercado de Nueva York y no pudo tolerarlo: los insultó y amenazó con llamar a la policía. Pero fue filmado y ahora este abogado perdió su lugar de trabajo y hay un pedido formal para revocar su título.

Los gritos racistas proferidos el martes por un hombre identificado por la prensa estadounidense como el abogado Aaron Schlossberg, de 44 años, en el restaurante Fresh Kitchen de Madison Avenue levantaron pólvora en las redes sociales. El video filmado por una clienta tiene ya más de 5 millones de reproducciones.

En Nueva York, con 8.5 millones de habitantes y una de las ciudades más diversas del mundo, un 27.5% de la población es latina. El español se escucha en calles y negocios de manera constante.

Este jueves, el congresista estadounidense Adriano Espaillat y el presidente del distrito del Bronx, Ruben Díaz Jr., el primero nacido en República Dominicana y el segundo de origen puertorriqueño, presentaron una queja disciplinaria contra el abogado ante el sistema judicial por "su conducta racista, reprensible", anunció Díaz en Twitter.

I have partnered with @RepEspaillat to file a formal disciplinary complaint against the attorney identified as @ASchlossbergLaw for his reprehensible, racist behavior.



Read more at the link: https://t.co/pmZNA242t5#bronx#NYC