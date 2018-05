En Starbucks de EU le escriben 'frijolero' al café de mexicano

A poco más de un mes del incidente en el que dos hombres afroamericanos fueron arrestados por estar en un Starbucks en Filadelfia sin haber consumido nada, la cadena de cafeterías vuelve a ser critica por comportamientos racistas. Esta vez, en contra de un mexicano.

De acuerdo con un reporte de CBS Los Angeles, un cliente de origen mexicano llamado Pedro recibió sus bebidas pero en vez de leerse su nombre, la palabra “beaner” o frijolero, estaba en ellas.

A #Starbucks employee at La Cañada Flintridge community wrote this on customer cup. Pedro is the name of that customer. We spoke to Pedro and residents of this community. Watch the full story at 5PM @FOXLA with @FoxPhil pic.twitter.com/4gvlOOGjQk

Miguel Acosta, quien acompañaba a Pedro en ese momento, dijo a CBS que su amigo se sentía triste por el trato que recibió en la cafetería ubicada en La Cañada Flintridfe, California.

Luego de que la ofensa se diera a conocer, la compañía aseguró que iniciaría una investigación al respecto y que uno de sus líderes de equipo “se reunió con el cliente en una de las tiendas del área y (Pedro) aceptó la disculpa”, dijo un representante de Starbucks a CBS.

Thank you for letting us know, Priscilla. This is not the welcoming experience we aim to provide, and we have reached out to this customer to apologize and make this right. -Ryan