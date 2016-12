Facebook censura a periodista por criticar a fans de Trump

Ciudad de México

El periodista estadunidense Kevin Sessums, conocido colaborador de medios como The Daily Beast y Vanity Fair, fue temporalmente suspendido de Facebook luego de que llamara a los seguidores de Donald Trump "un grupo de asquerosos fascistas".

TE RECOMENDAMOS: Pornografía, drogas y piratería en Facebook Live.

Kevin Sessums, un autor estadunidense especializado en perfiles de celebridades y conocido colaborador de diversos medios, fue censurado y suspendido temporalmente por Facebook. En un post en su cuenta de Instagram, el propio Sessums explicó el incidente:

"He sido suspendido por 24 horas de Facebook porque compartí un post de Matthew Dowd en el que reportaba estar siendo trolleado por votantes de Trump, que lo llamaban 'retrasado, maricón y judío", a pesar de que él mismo señalaba ser católico y divorciado. Entonces, yo los llame 'fascistas, ruso-americanos, oligarcas, teocráticos y fascistas', y alguien —sin duda un fascista o un colaborador de fascistas— me reportó y Facebook me dijo que mi post no cumplía con los estándares de su comunidad, que la suspensión era una advertencia y que si seguía posteando comentarios semejantes sería bloqueado permanentemente". El periodista añadió: "Ser censurado y bloqueado por denunciar legítimamente el encumbramiento del fascismo, en sí es una forma de fascismo y de colaboración corporativa con éste".

Según informó The Guardian, el post de Sessums fue revisado luego de que el diario británico los contactara para confirmar el bloqueo, y restauró la cuenta del periodista. "Estamos muy apenados por este error —declaró un portavoz de la red social a The Guardian—; el post se retiró por error y fue restaurado en cuanto pudimos investigarlo. Nuestro equipo procesa millones de reportes a la semana y a veces algo sale mal".

A pesar de haber recuperado su cuenta, Sessums externó su preocupación por la censura que la red social ha ejercido contra la libertad de expresión de algunos periodistas. "Dan escalofríos: fue censura arbitraria. Por un momento pensé: 'Hey, ¿ahora tengo que cuidar lo que digo acerca de Trump?'", concluyó el columnista.





FM