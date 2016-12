Pornografía, drogas y piratería en Facebook Live

Ciudad de México

En estos momentos, cualquier usuario de Facebook tiene acceso a transmisiones de video en tiempo real de escenas de pornografía soft, consumo de drogas, emisiones deportivas pirateadas y encuestas. Todo, haciendo clic en la pestaña de Live Videos…

Según el Instituto Internacional Español de Marketing Digital, Facebook Live es "la herramienta de reproducción de video en tiempo real de la red social Facebook, que permite a todos los usuarios del mundo compartir videos en vivo con sus seguidores y amigos, y está disponible para todas las páginas y perfiles en Facebook para iOS, Android y Facebook Mentions". Esto quiere decir que los mil millones de seguidores que tiene la red social virtualmente tienen la opción, no sólo de trasmitir sus propios videos en vivo, sino también de consumir los videos que los usuarios de todo el mundo comparten a diario a través de internet.

Por eso causa sorpresa el tipo de contenido que uno puede encontrar. Para darte una idea, puedes hacer clic en la pestaña "Live Videos" de la versión de escritorio de Facebook, y con ello tendrás acceso a un mapa mundial de videos en vivo que están siendo trasmitidos en ese momento, los cuales son señalados con puntos parpadeantes de color azul. En una columna del lado izquierdo, hallarás una lista de los videos en vivo con mayor número de usuarios conectados en tu región, y si te desplazas a lo largo del mapa, podrás dar un vistazo a lo que usuarios de todo el mundo están compartiendo en tiempo real.













Considerando las políticas de la red social en torno a las imágenes que contienen desnudez, pornografía, piratería y uso de drogas, llama la atención la frecuencia con que, en esta lista de "Los más vistos", aparecen cam girls en actitudes sugerentes, mostrando los senos —siempre que cubran los pezones, esto no viola las políticas de la Facebook— o el trasero y despojándose de sus pocas ropas. Más aun, también es posible hallar a exhibicionistas comunes y corrientes, a hombres y mujeres de todo el mundo consumiendo drogas frente a la cámara, trasmisiones piratas de encuentros deportivos o de series televisivas, e incluso imágenes fijas que promocionan algún tipo de producto o invitan a contestar un encuesta.

A principios de este mes, Joaquin Candela —director de Aprendizaje Automático Aplicado de Facebook— declaró al Sydney Morning Herald que los algoritmos de la red social más usada del mundo podían detectar "desnudez, violencia y cualquier otra cosa que no cumpla con las políticas de la empresa". Sin embargo, una simple ojeada al mapa de Live Videos es suficiente para darse cuenta de que dicha tecnología aún dista mucho de cumplir con su propósito.

Lo anterior cobra mayor relevancia tras el anuncio de que la compañía de Mark Zuckerberg ha invertido varios millones de dólares en una campaña para promocionar el uso de Facebook Live; pero al parecer los esfuerzos por expandir su mercado no contemplan el monitoreo estricto de los contenidos que se comparten en él: además de que muchos videos, por sí mismos, pueden resultar ofensivos o inapropiados para millones de usuarios, muchos de ellos incluyen vínculos a otros sitios de paga donde uno puede ver lo que Facebook Live deja a la imaginación.













Además, está el hecho de que si uno deja un comentario —el que sea, incluso "Take off your clothes"— en uno de estos videos, éste aparecerá como notificación en el News Feed de algunos de tus contactos. En un artículo publicado en Mashable, la analista Kerry Flynn señala que un portavoz de Facebook le dejó clara la postura de la empresa con respecto a los videos violentos o pornográficos en vivo: "Nosotros no empleamos ningún sistema para filtrar ciertos videos; tampoco estamos proactivamente revisando los contenidos y dependemos de nuestra comunidad para que se reporten las violaciones [a nuestras políticas]". Lo mismo sucede con el contenido pirata: Facebook confía en que el poseedor de los derechos del video interpondrá una queja y solicitará que dichas imágenes sean retiradas del sitio.

En conclusión, al parecer Facebook Live seguirá aplicando las mismas políticas laxas con respecto a pornografía, piratería y otros contenidos ilegales que, al menos por el momento, están recreando las pupilas de miles de usuarios de todo el mundo.

