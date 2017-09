Hijos de madres diabéticas tienen riesgo de malformación

Ciudad de México

El titular del Laboratorio de Mutagénesis del Centro de Investigación Biomédica (CIBO) del IMSS Jalisco agregó que "los radicales que se producen en la madre, dañan al bebé y concuerda muy bien con el hecho de que madres diabéticas o hipertensas tienen más probabilidades de tener un hijo con malformaciones.

TE RECOMENDAMOS: Cofepris alerta sobre falsa vacuna contra diabetes

El investigador comentó que las mamás que frecuentemente se han expuesto a genotóxicos o elementos nocivos como agentes contaminantes, sustancias tóxicas, medicamentos o contaminación ambiental pueden trasmitir el daño a sus bebés.

Mencionó que ante situaciones como el incremento en el cáncer infantil, el laboratorio a su cargo realiza diversas investigaciones enfocadas a recién nacidos, primordialmente en condiciones de prematurez.

"En la investigación más reciente buscamos obtener líquido amniótico al momento de la cesárea de la mamá, obtenemos la muestra y la propuesta es poder hacer una técnica con la cual podamos determinar cuantitativamente el nivel de daño tendría el niño", dijo.

Moisès Zùñiga explicó que "hay muchas cosas a las que nos exponemos y no sabemos, por decir comes carne roja y te duele la cabeza, no sabemos lo que puede dañarnos en el medio ambiente".

Apuntó que en otras investigaciones han realizado estudios incluso con animales como las ratas, en donde han advertido daños en los fetos producto de exposición a agentes como la luz ultravioleta por parte de la rata, cuando estaba embarazada.

Manifestó que, además, han llevado a cabo estudios sobre daños en el material genético de bebés prematuros humanos, ocasionados por la exposición a la fototerapia.

TE RECOMENDAMOS: Médicos no respetan los derechos de embarazadas

"Si vemos incremento de micro núcleos en el organismo es porque se expusieron a algo genotoxico, los micro núcleos son pedazos de cromosomas".

El experto resaltó que cuando un bebé nace con alguna alteración genética es "en ocasiones difícil saber que fue exactamente lo que produjo el daño, de ahí la importancia de realizar estudios que demuestren efectos tóxicos ocasionados por diversos agentes externos o del medio ambiente".





CR