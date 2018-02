Cinco mitos de las dietas

Ciudad de México

Sueles iniciar una dieta con toda la actitud de mejorar tu figura, bajar de peso y tener una vida más saludable, pero comienzas a mentirte y para "sobrellevar" los antojos o simplemente porque estás aburrido de los alimentos de tu dieta, ¿crees que no dices mentiras?, sigue leyendo a ver si te suena alguna.

1. "Si es light puedo comer cuanto quiera": Error, estas comidas suelen tener menos azúcar, pero siguen teniéndola, por lo que son calorías que consumes de más, crees que no engordan y comes una porción más grande de este producto "light".

2. "Comer repetidas veces en el día ayuda a bajar de peso": Esto es cierto a medias porque solo es efectivo cuando los alimentos tienen calorías saludables, así que si solo "picoteas" sin tomar en cuenta el tipo de alimento puede que esto te lleve a engordar más rápido de lo que lograste bajar un solo kilo.

3. "Come lo que quieras, pero solo un día a la semana": No se trata de tener un atracón de comida ese día libre, se trata de comer un antojo pequeño que no desequilibre el ritmo de comida sana que has adoptado, recuerda que todo está en las porciones.

4. "Usar edulcorantes sin importar la cantidad": Falso, esta es una mentira que te dices porque crees que no engordarás, usa con medida edulcorantes naturales en comidas o bebidas pequeñas, no abuses.

5. "Si son verduras, no importa las porciones": Las verduras crudas sobre todo contienen celulosa y si no son masticadas adecuadamente pueden inflamarte, lo ideal es consumir una porción de 400 gramos de verduras crudas y tomarse su tiempo para masticar.





