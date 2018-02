¿Por qué debes comer semillas de girasol?

Ciudad de México

Seguramente las has visto, pero no te han llamado la atención, pero a partir de hoy seguro querrás proveerte de ellas y comerlas diario. Las semillas de girasol no son buenísimas solo como tentempié para los periquitos, si las añades a tu dieta verás que tu estado de ánimo mejorará y hasta te ayudarán a controlar tu peso.

¿Cómo benefician a tu salud?

1. Más sonrisas

Al contener triptófano, precursor de la serotonina, mejorará el estado de ánimo en las mujeres con síndrome premenstrual, y ayudará a las personas con depresión.

2. Mejoran la fertilidad masculina

Las pipas contienen zinc, un mineral que puede aumentar la cantidad y calidad de espermatozoides.

3. Previene los problemas de embarazo

Las semillas de girasol son una fuente rica de ácido fólico, vitamina importante para evitar defectos del tubo neural y la espina bífida en el bebé, bajo peso al nacer o nacimiento prematuro.

4. Controlan la báscula

Al regular el apetito te ayudan a controlar el peso, además su ácido clorogénico es útil para la pérdida de kilos.

5. Mejoran tu cabello

Las semillas de girasol tienen biotina, una vitamina B que puede ayudar a mejorar la salud del cabello, que está hecho de proteína.

6. Adiós hongos

Un estudio demostró que el 90.5% de las personas que aplicaron aceite de girasol dos veces al día en la zona del cuerpo afectada por hongos durante tres meses consiguieron erradicar la infección por completo.

7. Mejora la piel

El aceite que las pipas mejora la hidratación formando una barrera protectora sobre la piel y evitando que la humedad escape.

8. Duermes mejor

Esto es gracias al triptófano, aminoácido que participa en la síntesis de serotonina, también es esencial en la síntesis de melatonina, una hormona que regula el sueño.

9. Previene el Parkinson

La vitamina E que contienen puede tener un efecto neuroprotector, y reducir el riesgo de padecer Parkinson.

10. Corazón saludable

Sus nutrientes son fuente de grasas saludables y disminuyen el colesterol malo por lo que ayudará a mantener tu corazón sano.

11. Huesos fuertes

Por ser ricas en calcio mejoran tu salud ósea. Además, su consumo es muy recomendado por los especialistas a quienes sufren descalcificación de los huesos.









