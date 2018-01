Los beneficios que no conocías del camote

Ciudad de México

Aunque llegue a sonar como albur, la dieta del camote ayuda a bajar de peso si lo incluyes diariamente, pues obtienes una gran cantidad de beta-caroteno, un antioxidante con un poco de proteína y un mínimo de grasas.

Este tubérculo contiene una gran cantidad de potasio y manganeso que ayudan al buen flujo de la sangre y al desarrollo correcto del metabolismo.

Además tiene contenido en vitaminas C que ayuda a la piel y a combatir las enfermedades, B5 y B6 que ayudan a convertir los alimentos en energía, y la vitamina E que ayuda a protegerte de la oxidación de la piel.



Pero el camote no sustituye todos los alimentos, ya que no contiene hierro, ácido fólico y calcio, un mineral fundamental para las mujeres embarazadas.

Lo puedes complementar con hojas verdes como lechuga o espinaca, que contienen una gran cantidad de hierro y nivelarán los consumos.



Lo mejor es siempre ponerte en contacto con tu médico de confianza para ver si te recomienda incluirlo en tu dieta regular.









