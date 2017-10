¿Es tu primer día en el gym? Sigue estas recomendaciones

Ciudad de México

Es tu primer día en el gym y aunque no tienes toda la actitud ni la energía, estás decidida a darle a tu vida ese cambio saludable que necesita. Para que lo hagas de la mejor manera posible, te recomendamos empezar sólo con 20 minutos de caminadora, pues más tiempo puede que te genere mareos o náuseas..

Por eso, a continuación te decimos algunos motivos por los cuales, tal vez, tu primer día en el gimnasio no resultó como pensabas.

1. Te excediste

De acuerdo a la Fundación Española del Corazón, tras un ejercicio vigoroso, al que no estamos acostumbrados, es normal experimentar una ligera sensación de mareo; esto debido a que se da una alteración en la presión arterial, o bien, en los niveles de azúcar en sangre.

2. No comer antes

Si eres de las personas que tienen el hábito de hacer ejercicio a primeras horas de la mañana, pero no desayunar antes, es posible que tu rendimiento no sea el mejor. Al no comer antes de la actividad física tu cuerpo puede sufrir de una condición llamada: hipoglucemia, niveles bajos de azúcar, lo que puede provocarte mareos e incluso desmayos.

3. Falta de líquidos

El agua es fundamental para mantener la temperatura corporal bajo control; por ello es importante la hidratación durante el ejercicio, ya que a través de la sudoración la pierdes, además de minerales.

Pon atención y descubre cómo será mejor que inicies la rutina para que no te sientas mal a mitad del ejercicio y puedas alcanzar más pronto tus metas.





