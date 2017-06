Hay que hacer de la iglesia una familia: Coppola

Valle de Bravo

Durante su visita al municipio de Valle de Bravo, el nuncio apostólico del Vaticano en México, Franco Coppola, reconoció la importancia de los fieles laicos, al considerar que la Iglesia necesita de su aportación para ser una familia.

Si bien, añadió, actualmente es más difícil vivir bajo esta institución, porque las relaciones son más complicadas, también existen aquellos aspectos positivos como la transparencia, la sinceridad, que "se pueden decir las cosas con más tranquilidad".

Coppola explicó que el Señor quiso poner a la cabeza de cada parroquia a un sacerdote, esperando recibir de la comunidad la ayuda necesaria para aprender el significado de una vida en familia.

"La iglesia no existiría sin la contribución de los laicos, porque ustedes tienen familia, la viven cada día, con sus aspectos bellos, sus joyas, sus delicias y también con los aspectos menos fáciles, complicados, las angustias, las penas, por ello tienen que ayudarnos a hacer de nuestra Iglesia una familia de familias", subrayó.

Refirió que las enseñanzas de Jesús no solo guían a los religiosos, "nuestra fe no es una serie de normas, de leyes que hay que observar, un libro de creencias, no es esto, nuestra fe es nuestra relación con Dios".

RAM