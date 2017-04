A todo vapor, la obra vial en avenida Ángel Leaño

Guadalajara

Con trabajos a todo vapor, la polémica obra en la avenida Dr. Ángel Leaño avanza aceleradamente, pese a los señalamientos públicos del presunto desacato en que incurrió el gobierno municipal de Zapopan al reanudar la ampliación de la vialidad el pasado lunes, bajo el argumento de que no toca el área natural protegida bosque El Nixticuil.



La presencia de la maquinaria amarilla delata la construcción metros antes, para luego advertir el despliegue de máquinas y vehículos en varios frentes, tragando tierra y empedrado desgastado para dibujar un nuevo trazo. En tres jornadas el progreso es notorio hacia el sentido norte, del hospital Dr. Ángel Leaño hacia la colonia El Tigre, que ayer miércoles lucía más polvorienta que de costumbre.



TE RECOMENDAMOS:Salvabosque interpone recurso contra Zapopan

Toldos, mesas, enseres diversos y carros estacionados que comían parte del espacio que será la vía a tres carriles (según lo informó la propia autoridad municipal pues los vecinos creen todavía que tendrán cuatro carriles), fueron retirados por sus sorprendidos dueños, a fin de que las máquinas no les pasaran encima. Los trabajadores también retiraron palmeras y arbolitos, improvisada servidumbre de algunos comercios y viviendas.



Los vecinos de la avenida Ángel Leaño ayer seguían divididos. Muchos celebraban el arribo de la maquinaria; otros veían resignados o molestos, la reanudación de la obra.



“Yo estoy a favor”, dijo Elena Ochoa, quien requiere de esta calle para ir a su hogar en Los Guayabos, un fraccionamiento ecológico donde vive desde hace más de dos décadas.



“Ángel Leaño era un empedrado de un solo sentido que construyó el fraccionamiento Los Guayabos hace 33 años. Fue el primero aquí y no había nada, nada más. Ni una sola casa. Era el bosque El Nixticuil”, explicó. La vocación ambientalista de los primeros pobladores prevalece, pero Elena está cierta que “el desarrollo ya nos alcanzó”. Primero El Tigre, después el Tigre II, luego otras tierras. Sean ejidales o de pequeños propietarios y hasta sesiones municipales se llenaron de casas. Las casas de familias, y las familias ahora requieren una vialidad digna, resumió.



Ayer, ella estaba en el entendido de que la ampliación sería a cuatro carriles, dos por sentido, lo que en su opinión es lo mejor. “Los nuevos cotos no los vamos a poder evitar con detener una simple callecita. Capital Norte ya está desarrollado no lo para nadie”, aseguró.



Fernando Cortés es de los que celebra. Vecino de El Tigre, se hizo de un carrito para trabajar, aunque toda la familia sigue utilizando el camión para moverse a sus actividades cotidianas.



TE RECOMENDAMOS: Insiste Zapopan que no viola suspensión en avenida Ángel Leaño

“Está bien que la amplíen. Dicen que van a meter otra ruta de camiones, va a haber alumbrado, va a haber más seguridad. Incluso para una ambulancia o un servicio urgente podremos tenerlo más rápido”, apuntó.



Fernando, quien participó en la consulta pública del proyecto, levantada por la administración municipal hace unos domingos, supo que “desde El Tigre hasta allá adentro a los cotos de abajo, la avenida será de cuatro carriles”, y en sentido inverso “hasta el hospital Dr. Ángel Leaño, de dos carriles”. Además “dicen que la avenida Guadalajara llegará hasta acá en concreto hidráulico”.



Ya motes del mismo concreto se ven como lunares en medio de la tierra en algunas calles colina arriba, donde trabajan más máquinas. En los predios de esta zona del norte zapopano, todavía hay animales de labranza, caballos y burros, vacas que pasan ajenas junto a las obras, ignorantes que pronto cederán su lugar al progreso.



Para Lourdes Arellano la ampliación de Ángel Leaño no es buena noticia. También vecina de El Tigre, está convencida que la transformación vial no se hace pensando en la gente que habita los asentamientos populares. Ni siquiera para quienes viven en los pequeños cotos, sino para los grandes desarrollos inmobiliarios que ya se preparan para vender casas residenciales.



“Esta avenida no la van a hacer para mejorar nuestra comunidad. La están haciendo por el interés de los cotos que están construyendo aquí a los alrededores. Al habitarse esos cotos va a subir por mucho la afluencia vehicular y la infraestructura finalmente va a ser la misma”, enfatizó.



Lourdes se lamenta, mientras ve pasar a la pipa que riega la avenida para aplacar el terregal. “Me quitaron mis arbolitos, dos los replantaron en el bosque pero ya se murieron”, dijo, resignada a asistir al cambio de vida que disfrutaban desde que su abuelo adquirió el terreno en El Tigre, según estimó, a fines de los años ochenta.



Pese a tener a desarrolladores y maquinaria encima, hay quienes no ceden: la agrupación ambientalista Comité Salvabosque ha interpuesto un nuevo recurso por desacato del presidente municipal Pablo Lemus Navarro, al reanudar las obras en la avenida Ángel Leaño, violando las suspensiones definitivas de los amparos 806 y 820/2017 concedidas por los juzgados federales Sexto y Octavo.



TE RECOMENDAMOS: Reanuda Zapopan obra en avenida Ángel Leaño

En tanto aguardan la justicia, las máquinas siguen su trabajo feroz. Los ingenieros toman medidas, un letrero raído cerca del hospital da cuenta de la lucha del Comité Salvabosque y una pipa continúa mojando la tierra en pleno estiaje, víspera de Jueves Santo.



El accidentado camino en que se convierte Ángel Leaño al dejar atrás las máquinas, y doblar luego hacia Río Blanco hasta el final del entorno boscoso, permite avistar los temores de muchos ambientalistas cristalizados: calles serpenteadas en concreto hidráulico dan la bienvenida a Capital Norte, la tierra prometida de los cotos residenciales.



VOCES

“Vecinos de El Tigre se opusieron a la obra por mucho tiempo porque ahí –en la calle- eran sus tiendas, su estacionamiento, hasta el restaurancito. Está bien, la gente tiene que hacer su lucha, pero una vez que ya creció esto, se necesita ampliar… Los nuevos cotos no los vamos a poder evitar con detener una simple callecita. Capital Norte ya está desarrollado no lo para nadie”, Elena Ochoa, vecina de Los Guayabos





“Está bien que la amplíen. Dicen que van a meter otra ruta de camiones, va a haber alumbrado, va a haber más seguridad. Incluso para una ambulancia o un servicio urgente podremos tenerlo más rápido… Está muy bonito el proyecto porque van a poner ciclovía. Hasta lo que cabe, mientras no perjudiquemos a la naturaleza, vamos de acuerdo”.

Fernando Cortés, vecino de El Tigre



“Yo quisiera que dejaran las cosas como están. Yo no le encuentro sentido a ampliarla porque si toma en cuenta que van a dejar un carril para estacionamiento, entonces de todas formas va a quedar un carril por sentido… No están pensando en nosotros. Esta avenida no la van a hacer para mejorar nuestra comunidad. La están haciendo por el interés de los cotos que están construyendo aquí a los alrededores. Al habitarse esos cotos va a subir por mucho la afluencia vehicular y la infraestructura finalmente va a ser la misma”, Lourdes Arellano, vecina de El Tigre

MC