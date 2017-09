Sismo no afectó la economía en el Valle de Toluca: Canaco

Toluca

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en el Valle de Toluca, Marco Antonio González Castillo señaló que hasta el momento, no han registrado compras de pánico, desabasto o alza de precios, derivado del sismo de la semana pasada.

Por el contrario, ha habido mucha solidaridad de la sociedad. Quienes elevan los costos de algunos productos, expresó, muestran su falta de sensibilidad ante la desgracia.

"Aumentar el agua o equipo de construcción es muy inhumano; en el comercio del Valle de Toluca, no tenemos ningún reporte en ese sentido, los precios siguen igual tanto en tiendas de autoservicio como en las particulares".

TE RECOMENDAMOS: Concaem anuncia iniciativa para reconstruir viviendas

Dijo que en los primeros días de la emergencia hubo un pequeño incremento en la venta de herramientas, alimentos no perecederos y agua, pero de ninguna manera provocó un alza en otros productos.

"Por ejemplo, se consumieron más pañales pero se dejaron de comprar otras cosas, la economía no sufrió ningún daño o ninguna distorsión".

Tras las afectaciones –detalló-, sólo cuatro agremiados solicitaron el apoyo para que Protección Civil revisara la infraestructura de sus inmuebles y afortunadamente no hay nada que lamentar.

Afirmó que en los municipios de Ocuilan, Malinalco, Tenango del Valle y Tenancingo, entre otros, sus incorporados no tuvieron afectaciones. "No quiero decir que no haya comercios afectados pero no son nuestros afiliados".

Asimismo apuntó que es muy probable que para fin de año haya una baja considerable en el número de visitantes, especialmente de la Ciudad de México a zonas turísticas afectadas como Malinalco, aunque esperará que los trabajos de reconstrucción sean muy rápidos.

"Momentáneamente en el cierre de este periodo si tendríamos una baja general como país en el Producto Interno Bruto (PIB)".

Finalmente González indicó que algunas pequeñas empresas dejarán de crecer al ritmo que traían y otras moderarán sus gastos para salir adelante. "Lamentablemente las expectativas no se cumplirán, pero no por malas decisiones económicas, sino por cuestiones naturales".

MMCF