Alza en tarifa sería posible en marzo, afirma ONG

Debido a que el candado legal que permitía interponer amparos por el aumento a la tarifa del transporte quedaría solventada en marzo, el Gobierno del Estado no tendría obstáculos para aprobar el incremento, informó el colectivo Únete Pueblo.

Lo anterior debido a que actualmente el Consejo Estatal del Transporte (AET) se encuentra acéfalo en la representación tres de usuarios del transporte y cualquier aumento que pudiera aprobar el Pleno del mismo sería ilegal.

Sin embargo, Rocío Montalvo, representante de la asociación civil, explicó que en pláticas con Manuel González, actual gobernador interino, se acordó emitir una convocatoria durante esta primera semana de enero para designar a los tres usuarios del transporte que formarían parte del Consejo.

Una vez cumpliendo este requisito, la Ley de Transporte del Estado marca un plazo de 90 días naturales previos a la instalación del Consejo Estatal del Transporte para que se designen los cargos honoríficos de usuarios, quienes tendrían derecho a voz y voto en las decisiones del Pleno.

Al solventar estos requisitos legales y en caso de que la convocatoria se emitiera en los primeros días de enero, sería aproximadamente en marzo cuando el Pleno del Consejo podría convocar a una sesión y aprobar el aumento.

"No habría ningún obstáculo (para el incremento), sin embargo, lo que se busca es que una vez instalados estos tres usuarios debemos de calificar, por ejemplo, los compromisos que establecieron el 20 de diciembre de 2013, si han cumplido, cuáles son las rutas que realmente han invertido, en qué condiciones tenemos el transporte, creo que no podemos estar pensando en un aumento cuando tenemos un pésimo transporte", indicó.

Montalvo explicó que tres usuarios del transporte no representan un contrapeso en la votación y no podrían evitar un aumento al peaje, sin embargo, aclaró que la estrategia sería alertar a la ciudadanía sobre los acuerdos del Pleno para prevenir algún incremento o irregularidad.

"Nosotros buscamos esa voz, buscamos que en ese Consejo antes de analizar cualquier tipo de incremento llamar a cuentas a los empresarios. Sabemos que tres lugares no representan oposición, buscamos dar a conocer a los usuarios lo que se está tratando adentro, consultar a los usuarios los acuerdos que están haciendo antes de que se llegue el aumento, se busca prevenir", mencionó.

La activista expuso que con la instalación de los tres representantes de usuarios ya no procedería un amparo, pues el Consejo estaría legalmente constituido, sin embargo, no descartó acciones legales por otros conceptos, como el hecho de que la formula que calcula el incremento siempre beneficia a los empresarios y no a los usuarios.

Lo anterior fue mencionado en entrevista durante el tradicional "piñatazo contra la corrupción" que celebra cada año Únete Pueblo para expresar de manera simbólica su rechazo a la administración estatal y al incremento a la tarifa.