Proyectan aumentar tarifas del Metro, acusa Únete Pueblo

Monterrey

Las tarifas del Metro podrían subir 50 centavos y ya que entre en operaciones la Línea 3 del Metro aumentaría hasta 8.50 pesos, según información proyectada por el Gobierno Estatal, reveló la agrupación Únete Pueblo.

Integrantes del colectivo que encabeza Rocío Montalvo mencionaron que el Gobierno que encabeza Jaime Rodríguez Calderón planteó la posibilidad de incrementar la tarifa del Metro en hasta 8.50, cuando arranque la Línea 3 del viaducto.

La activista social dijo que este planteamiento fue dado a conocer en una reunión que sostuvieron hace una semana con funcionarios del Gobierno Estatal donde participó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

“No se ha descartado, nos dijo el gobernador en la reunión pasada que no va haber aumento, pero ya se prevé, no sabemos si después de las elecciones o cuándo vaya ser, pero se prevé un aumento de 4.50 a 5 pesos en el Metro.

“Pero una vez funcionando la Línea 3 sería a 8.50 pesos, entonces, por eso es importante que los usuarios estemos representados y tener información”, señaló Montalvo.

Durante la reunión privada con el mandatario estatal se informó que el sistema Metro no estaba en condiciones óptimas de ofrecer el servicio de transporte, por lo que se requería un incremento a las tarifas.

El 15 de diciembre, Jorge Longoria Treviño, titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), informó de una posible alza a las tarifas del transporte del 8 por ciento y un banderazo de 30 pesos a los taxis, pero que existía una segunda propuesta con mayor porcentaje por parte de los empresarios y que se definiría en una sesión del 20 de diciembre dentro del Consejo Estatal del Transporte.

Sin embargo, un día después Rodríguez Calderón desacreditó la propuesta revelada por su subalterno al afirmar que no existía ninguna propuesta de parte del Gobierno del Estado y que no habría incremento.

La sesión del Consejo Estatal del Transporte fue aplazada hasta enero de 2018.

“Lo que comentó el gobernador que el Metro estaba en decadencia y que era necesario el aumento de 4.5 a 5 pesos, pero no precisó que por ahora no; entonces, nosotros pensamos que puede ser después de las elecciones, es decir, por la cuestión electoral puede que no se haría, pero es algo que ya se estaba planeando.

“En la línea 3 del Metro la tarifa ya se veía de 8.50 pesos desde la administración pasada, ya se había mencionado, ahorita es cuando nosotros creemos que es el momento en que el gobierno debe de darnos esa voz que se necesita dentro del consejo”, dijo.

Tras salir de una reunión con Manuel González, secretario general de Gobierno, Montalvo indicó que el funcionario les sugirió dar una recomendación de aumento a las tarifas y que ofreciera los currículos de posibles ciudadanos a ocupar los tres vocalías dentro del Consejo Estatal del Transporte.