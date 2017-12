Alista Procurador apuntarse para fiscal sin renunciar

Monterrey

El procurador Bernardo González Garza anunció que se inscribirá como aspirante a fiscal General Autónomo sin separarse del cargo.

En entrevista al salir de la reunión de Seguridad Pública semanal que se realiza en el Palacio de Gobierno, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado reveló que no existe algún candado o requisito que pida que se desligue de su cargo que ostenta mientras se registra como candidato.

Señaló que el trabajo que ha realizado al frente de la dependencia estatal habla por sí solo, por lo que continuará ejecutando su labor en forma normal.

“La autonomía es la institución y de quien la ejerce, yo no tendría ningún problema con eso y no se me hace ningún obstáculo.

“No hay ningún requisito que obliga separarme del cargo, e igual estoy seguro que a muchos funcionarios que se vayan a inscribir vamos a participar como un ciudadano más en ese proceso. No podemos dejar la parte buena como institución como para yo tomarme el tiempo de participar en esto, no, no podremos dejar la Procuraduría”, señaló González Garza.

El pasado 15 de diciembre, el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción presentó el proyecto de las convocatorias para quien busque aspirar a los cargos de fiscal General, fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y para Delitos Electorales en Nuevo León.

Por su parte el procurador de Justicia estatal afirmó que tiene la autonomía suficiente desde hace mucho como para no tener problemas y poder ser candidato a fiscal General.

“Yo soy muy respetuoso de lo que digan los coordinadores (del Congreso), en primera instancia, yo no soy el primer procurador que nombra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y, en segundo, el Ministerio Público tal cual que representa el procurador tiene autonomía desde hace mucho.

“El que ahora el proceso sea que el Ejecutivo no sea el que proponga, yo no creo honestamente que eso me tenga un vínculo, ahora bien, quien sea el fiscal General deberá tener un buen vínculo de buena relación y cordialidad con el Ejecutivo en materia de Seguridad Pública por lo de los recursos públicos”, dijo González Garza.