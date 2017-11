Tamaulipas en últimos lugares en estadísticas de género

Tamaulipas

A nivel nacional Tamaulipas está en los últimos lugares en materia de estadísticas de género según el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por ello, existe la necesidad de crear el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas, coincidieron en señalar la consejera del IETAM, María de las Ángeles Quintero Rentería y la magistrada del Tribunal Electoral, Emilia Vela González.

TE RECOMENDAMOS: Contratará INE Tamaulipas más de mil en elecciones



“Va a ser una página de internet que va a estar nutrida por las tres instituciones que es el Tribunal Electoral de Tamaulipas, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Estatal de la Mujer para contar con una base de datos muy completa”, explicó.

No hay recursos para su creación, se buscará presupuesto próximamente, mientras tanto será con el apoyo del IETAM, y el Instituto de la Mujer, las asociaciones no absorberán gastos y no habrá ningún pago para los integrantes del comité encargado de generar la información.

Destacó Quintero Rentería que el comité se va a reunir cada tres meses y que se van a elegir tres personas de cada una de las categorías y será por un año, se puede ratificar después por un año más, siempre que cumpla con los requisitos de la convocatoria.

JACM