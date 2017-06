Semov no puede detener funcionamiento de UBER en Vallarta

Guadalajara

La Secretaría de Movilidad (Semov) no puede impedir que la empresa UBER otorgue servicio en el municipio de Puerto Vallarta a pesar de que esta no cumpla los requerimientos marcados en la Ley de Movilidad de Jalisco. El motivo es porque la Empresa de Redes de Transporte (ERT) obtuvo una suspensión definitiva que impide que la autoridad estatal actúe.

La compañía extranjera anunció que a partir del martes 27 de junio se comenzaría a otorgar servicio en el municipio ubicado en la región Costa Norte. UBER obtuvo una suspensión definitiva y la Semov fue notificada el pasado 10 de mayo y ahí se le pide que no impida el uso de la aplicación de la ERT.

La resolución dice que “las autoridades responsables se abstengan de impedir que UBER que ponga a disposición de los jaliscienses, los interesados, el uso de la plataforma o de la aplicación electrónica denominada UBER”, explicó José Luis Quiroz González, director general jurídico.

El funcionario aseguró que el gobierno del estado no puede realizar operativos para detener la operación de la aplicación en el municipio de Puerto Vallarta. Esto porque al aplicar medidas se estaría incumpliendo la resolución marcado a partir de la demanda de amparo 02/2017 presentado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Pero de acuerdo al director jurídico de la Semov, la empresa UBER está incumpliendo la resolución porque “Si UBER en este momento, el 10 de mayo, no había entrado en Puerto Vallarta, entonces están violando la propia suspensión porque la misma dice que se concede la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado (…) no debe haber movimientos extraordinarios por ninguna de las partes”.

Por tal razón, la dependencia del gobierno del estado comenzó trabajos para observar el funcionamiento de UBER en Puerto Vallarta. Posteriormente, presentará pruebas ante la autoridad para comprobar que la ERT incumplió con la resolución del amparo.

Los sindicatos de taxistas en Vallarta hicieron demanda para obtener amparo para impedir la operación de UBER. Sin embargo, se les negó por lo que la secretaría afirma que la empresa se respaldará ante dichas resoluciones.

Diputado pide se detenga operación de UBER

El diputado local Ramón Guerrero Martínez quien fue presidente municipal de Puerto Vallarta, solicitó al secretario de Movilidad Servando Sepúlveda que se detenga la operación del empresa UBER en dicho municipio.

“No es posible que por tener un as bajo la manga, como un amparo, esta empresa opere por encima de la Ley, por eso, es necesaria la intervención de la Secretaría de Movilidad, pues la autoridad estatal no puede hacerse de oídos sordos y omisa ante esta clara irresponsabilidad por parte de UBER”, dijo el Diputado.



Afirmó que es necesario que la empresa cumpla los requerimientos planteados por la ley de Movilidad. Aseguró que se debe garantizar que no fomentará la competencia desleal.

