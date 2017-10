Salud utiliza medicinas obsoletas para tratar Diabetes

Toluca

Pese a las estadísticas que indican que para el año 2030 los índices de personas diagnosticados con Diabetes se duplicarán en México, el uso de sustancias para su control tiene un desfase de más de 15 años, si se comparan con las utilizadas por los servicios de salud de otros países, sobre todo europeos.

Este retraso en la incorporación de nuevos fármacos en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, hipertensión, entre otras, se debe a múltiples factores.

Entre ellos el económico, ya que al ser sustancias de reciente desarrollo farmacéutico, resultan más caras que las ya liberadas para su uso genérico, explicó el coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Antonio Méndez Durán

"En realidad hablar de una medicina o de otra pudiéramos caer en cuestiones tendenciosas, pero sí diré algo muy cierto: use lo que tenga pero úselo bien, en el paciente bien indicado. También vale la pena aclarar que ninguna medicina por sí sola es maravillosa o milagrosa".

Si bien el uso de sustancias médicas retrasa los daños que ocasiona la diabetes e hipertensión, éstas deben estar acompañados de una serie de cambios de hábitos que tienen que ver con la alimentación, la actividad física, pero sobre todo la adherencia al tratamiento completo.

Desafortunadamente estas enfermedades, en sus fases iniciales son asintomáticas, como el paciente no tiene mayor problema, dicen "no me duele nada", no existe la adherencia ni a la dieta ni al fármaco, lamentablemente ya se busca un tratamiento cuando ya hay consecuencia; desde un infarto al corazón, un evento vascular o una enfermedad renal, indicó.

