Reprueba ruta-empresa Artesanos y piden regresar costo a $7

La ruta Artesanos, primer derrotero troncal que opera bajo el nuevo modelo ruta-empresa, incumple hasta en un 70 por ciento la normatividad jalisciense que define cómo se debe operar. Por lo tanto, colectivos ciudadanos piden que el gobierno del estado regrese a siete pesos la tarifa de dicho servicio.



Dicha conclusión nace de la evaluación que hicieron un total de ocho grupos ciudadanos. Durante un periodo de cuatro meses se realizó la evaluación a tres áreas: medición y observación de las unidades de transporte, la percepción de los usuarios y las condiciones laborales de los conductores.



En el proceso se realizaron más de 400 encuestas a usuarios y conductores, de igual forma se llevaron a cabo revisiones técnicas de las unidades a partir de lo que marca el programa general de Transporte Público de Jalisco, la norma general de carácter técnico sobre características de vehículos, la norma general de calidad de servicio y la norma técnica de imagen e información.

Algunos de los resultados son: no se cumple con características de intermodalidad, no se cumple con accesibilidad universal, sólo dos de las 22 unidades cuenta con adaptación para sillas de ruedas. De igual forma, sólo 8 por ciento de usuarios encuestados utiliza la tarjeta de prepago y el 68 por ciento no entiende cómo funciona el sistema.



De igual forma se reporta que la frecuencia de paso es irregular pues los usuarios esperan de uno hasta 26 minutos para poder tomar el transporte. Además, los usuarios pusieron una calificación de 7.96 sobre 10.

Respecto a las condiciones laborales de los conductores se detectó que se han mejorado las condiciones laborales pues cuentan con un salario fijo y tampoco tienen presión de ser sancionados.



Al evento fueron invitados el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, el Secretario de Movilidad Servando Sepúlveda, el director del Instituto de Movilidad y Transporte Mario Córdova España, el director de movilidad de la Semov Gustavo Flores y los diputados que integran la comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco. Sólo asistieron el diputado local Alejandro Hermosillo y la representación del diputado independiente Pablo Torres y el legislador federal Jonadab Martínez.

