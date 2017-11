Los atorones viales cuestan 29.1 millones de pesos al día

Guadalajara

Sean bloqueos de calles por obras públicas, por manifestaciones políticas o por espectáculos públicos, aunado a la enorme cantidad de autos que atraviesan las calles de la metrópolis, que en hora pico puede ser arriba de 170 mil unidades, la ciudad tiene costos directos por congestionamiento que promedian 29.1 millones de pesos al día, lo que significa 2.3 por ciento de su producto interno bruto, de acuerdo a datos oficiales.



En particular, es crítico el tema de las conexiones del centro metropolitano: Guadalajara como municipio es origen de 32.09 por ciento de las movilizaciones, pero destino de 72.16 por ciento de éstas, de acuerdo al documento AMG: Expansión urbana, análisis y prospectiva 1970-2045, del Instituto Metropolitano de Planeación (2016).



Pero "dentro del polígono del centro metropolitano, la densidad promedio de población de empleados es de 131.93 por hectárea, mientras que en el resto del AMG es de 14.09 empleados por hectárea". Es decir, la relación es casi de diez a uno a favor del primer cuadro de la ciudad. Sin discusión, se trata del principal destino de trabajo de toda la conurbación, lo que revela la enorme importancia de que no se bloqueen sus salidas en "horas-pico", entre lunes y viernes.



Y si la congestión es el efecto, ¿cuál es la causa? La dependencia del automóvil, generada porque durante los últimos 30 años la ciudad se expandió y movió sus zonas habitacionales hacia la periferia, lo que llevó a incrementar distancias con centros de trabajo y estudio. El modelo de esa expansión fue con obras viales y escaso transporte colectivo: es decir, se incentivó el uso del auto. La línea dos del tren ligero se terminó en 1994. Pasaron 17 años para que se abriera la primera y única ruta de Macrobús y las primeras ciclovías. Todos los recursos de obra iban a infraestructura vial usadas por particulares.



No fue extraño entonces que se deteriorara el transporte público y cada vez fuera usado menos. En 1999, "la cantidad de viajes que se efectuaban en transporte colectivo ascendía a tres millones 808 mil, que representaban 68 por ciento de todos los viajes realizados en el área metropolitana; en vehículo privado la cantidad era de un millón 680 mil, esto es, 30 por ciento de todos los viajes" (Costos económicos y ambientales de los autos en el área metropolitana de Guadalajara, Colectivo Ecologista de Jalisco).



Diez años después, "la cantidad de viajes que se efectuaban en transporte colectivo fue de dos millones 772 mil, representando 45 por ciento contra dos millones 662 mil viajes en automóviles privados que constituyeron 44 por ciento del total", de manera que "la cantidad de viajes realizados en transporte colectivo fue de menos un millón 36 mil, lo que significó un cambio negativo de menos 27 por ciento, mientras que el cambio del transporte privado fue de 982 mil viajes más, un alza de 58 por ciento".



Pero esto "exacerba los costos que enfrenta la sociedad, incluyendo el gasto para el gobierno y los negocios de proveer calles y estacionamientos, el costo para los consumidores de poseer y operar un automóvil, la congestión vial, la inadecuada movilidad para quienes no conducen, altas tasas de accidentes de tránsito, altas tasas de consumo de combustible y altas tasas de emisiones contaminantes", señala el estudio Gestión de la movilidad para México. Beneficios para su desarrollo económico, elaborado por Todd Litman, del Victoria Transport Policy Institute.



"Muchos de los factores que contribuyen a la dependencia del automóvil se pueden considerar distorsiones del mercado y de la planeación, como la planeación y las prácticas de inversión sesgadas, y la infravaloración del precio de las vías, los estacionamientos, los combustibles, el riesgo de accidentes y las emisiones contaminantes. Estas distorsiones resultan en viajes en automóvil económicamente excesivos, particularmente en grandes áreas urbanas. Como resultado, muchos problemas de transporte son virtualmente irresolubles con las políticas actuales. Por ejemplo, mientras las vías urbanas y el estacionamiento se encuentren significativamente por debajo de su precio real, la congestión vial y de estacionamiento será inevitable. De igual forma, las políticas de planeación que favorecen la dependencia del automóvil y la dispersión de las ciudades afectan significativamente a las personas que dependen de otros modos de transporte", añade.

La "ciencia" de los atorones viales

¿Por qué los autos pueden generar un problema ambiental tan severo? Este costo se desgrana en diversos conceptos: respecto a la gasolina, depende de la calidad de las mismas, pero en México se mantiene en un nivel bajo, demasiado elevadas en azufre, asegura el investigador de la UdeG, Antonio Gómez Reyna. Un segundo factor de costo es la baja eficiencia de los motores de combustión interna: el académico señala un promedio de 20 por ciento, lo que significa que el resto del combustible se va crudo a la atmósfera. En modelos más recientes la eficiencia puede rebasar apenas 30 por ciento. Un tercer elemento es la altitud y la temperatura. En una ciudad de 1,500 a 1,600 metros de altitud, como Guadalajara, la quema de combustible es más elevada que en una ciudad al nivel del mar. El cuarto elemento es la ciudad misma: la eficiencia de la quema de combustible baja cuando la movilidad no fluye, porque cada freno y arranque implica un consumo extra de 1.25 por ciento, y eso sucede en zonas saturadas de autos: si se recorre un kilómetro lenta pero no constantemente, y se acumulan diez arranques, eso significará consumir 12.5 por ciento más de gasolina, advierte Gómez Reyna.



"Si consideramos que Guadalajara tiene calles llenas de baches, llenas de topes, que cambian de anchura, y agregando que se les ocurre cerrar una ruta para una obra o un evento del que sea, eso va a repercutir; no se puede pensar que se va a resolver el problema de la contaminación si no garantizamos primero una movilidad eficiente, y en mediano plazo, mejoramos sensiblemente las opciones de transporte colectivo, porque las personas no se van a bajar de su auto si deben recorrer grandes distancias desde sus domicilios a sus trabajos y escuelas, a menos que haya un transporte colectivo de primera", advierte el profesor.



"Para quienes aún no se convencen de que el automóvil particular (en todas sus versiones: privados, taxis y hasta Uber) no es la solución a la movilidad, hay que recordar su ineficacia en el uso del espacio vial, que es el recurso más escaso de la ciudad [...] al considerar un carril típico de vialidad, el automóvil [cuya tasa de ocupación es menor a dos personas] solo puede transportar a dos mil personas por hora en un carril. En contraste, en ese mismo carril se podrían transportar 14 mil personas en bicicleta, 17 mil personas en transporte articulado o hasta 80 mil en Metro [o tren]", señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (Crónica de una contingencia anunciada, recomendaciones para reducir la contaminación del aire en el largo plazo, 2016).

Cifras

10,635 millones de pesos cuestan los "atorones viales" al año en el AMG, es decir, 29.1 millones de pesos al día

4,000 km al año recorre en promedio un vehículo en el AMG; hay 285 autos por mil habitantes

Fuente: Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México (ITDP)





Concierto masivo colapsó movilidad

La importancia del centro dentro de la lógica de movilidad aún vigente, se demuestra con el concierto masivo para 120 mil personas que se hizo en todo el frente de avenida Chapultepec, el pasado viernes 10 de noviembre, pues implicó cierres graduales de calles desde la mañana, y una severa congestión que se prolongó hasta cerca de las nueve de la noche. La explicación es simple: se trataba de un día laborable, no hubo suficiente información para los automovilistas, no se garantizó la prioridad de paso del transporte colectivo, y no había opciones de tránsito sin saturación, pues solamente avenida Washington al sur y Vallarta al norte debieron contener la mayor parte de la carga, dado que Niños Héroes fue restringido.



Si 9 de cada 11 trabajadores del área metropolitana acude al centro metropolitano, ese dato explica fácilmente el tamaño del problema para llegar o para salir de sus trabajos.



Ese día se presentó una precontingencia por ozono con 132 puntos del índice metropolitano de calidad del aire (Imeca) en la estación Vallarta. La Semadet pidió precaución y moderar uso de autos ante la realización del encuentro masivo en esa zona de la ciudad.

Claves

Plan de invierno

La Semadet oficializó ayer las medidas que ha comenzado a tomar al abrirse la "temporada invernal", que la dependencia registra entre noviembre y febrero de cada año, y que justificó por tratarse de un fin de año complicado en materia de emisiones. Entre otras cosas:

"Coordinación ante episodios de contaminación atmosférica, con reuniones de coordinación con autoridades municipales y estatales, capacitación a enlaces de municipios del AMG, difusión de material informativo y educativo a través de la página aire.jalisco.gob.mx, requerimiento a ayuntamientos para aplicación de recomendaciones y aplicación de protocolos de actuación a nivel municipal en caso de pre contingencia y/o contingencia"

"Evaluación de condiciones atmosféricas (meteorología y pronósticos) por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Inspección y vigilancia para la mitigación de emisiones; requerimientos administrativos e inspección de fuentes fijas y bancos de material, en zonas prioritarias como la zona industrial, Miravalle, Las Pintas y Santa Fe". Prohibición de reuniones al aire libre en episodios de contingencia

Recomendación a municipios: inhibir uso de pirotecnia, ladrilleras y quemas a cielo abierto urbanas; colaboración para difusión (de efectos a la salud y a la calidad del aire) en el tema de incendios para recomendar minimizar las quemas agrícolas, y "operativos de inspección para vehículos ostensiblemente contaminantes por parte de la Secretaría de Movilidad"

"La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) fortalecerá comunicación para grupos vulnerables, principalmente para personas con enfermedades respiratorias crónicas y agudas, así como para los adultos mayores, para dar a conocer riesgos y recomendaciones para proteger su salud, teniendo mayor atención a aquellas personas que vivan en la zona sur de la ciudad, siendo ésta donde se presentan los niveles más altos de material particulado"

Además, "se recomienda a los ciudadanos disminuir la exposición a los contaminantes de las 5:00 a las 12:00 horas, debido a que durante estas horas se presentan mayores concentraciones de PM10 y PM2.5 ocasionada por el intenso tránsito vehicular y la presencia de inversiones térmicas"

Para los ciclistas, "es recomendable trazar una ruta en la que se eviten avenidas altamente transitables, circular antes o después de las horas pico, mantener una distancia mayor a los cinco metros de los escapes de los vehículos y ubicarse frente a los mismos en los altos de los semáforos"

