Reportan fallas en la tarjeta para pago del Metro 'BROXEL'

Ecatepec

Por presuntas fallas, el Sistema de Transporte Colectivo Metro retiró la tarjeta METRO con aplicación BROXEL.

El plástico está programado para operar en todas las estaciones.

Se desconoce cuándo entrará en funciones nuevamente.

No se están vendiendo, "lo que pasa es que esas tarjetas están saliendo mal... Sí trajeron, sin embargo recargábamos y aquí aparecía el saldo, pero llegando allá (al torniquete) ya no había saldo", dijo personal de dicho sistema de transporte de la Ciudad de México.

Se le preguntó a un servidor público respecto a cuándo habría información al respecto y si se colocarían anuncios en zonas estratégicas de las instalaciones:

"Lo que pasa es que a nosotros no nos avisan, aunque yo a diario pido tarjetas, no las traen; ahora sí que necesitaría estar al pendiente".

En las instalaciones del Metro, usuarios procedentes del Estado de México ingresan con boleto, con credencial del (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) INAPAN o con la tarjeta CapitalSocialPorTi, que es recargable.

Se esperaba que la tarjeta también llamada BROXEL, funcionara en todas las estaciones del Metro de la Ciudad de México, programada también para los comercios que acepten Mastercard.





El señor José Luis, quien vive en la Delegación de la Ciudad de México, utiliza la tarjeta CapitalSocialPorTi, cuya operación ha sido eficiente en términos generales:

"Hasta el momento no me ha fallado, sólo una vez se bloqueó, pero me ha dado buenos resultados porque no hago fila para estar comprando boletos, eso es una ventaja".

De acuerdo con información en línea del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la nueva Tarjeta METRO, es dual ya que cuenta con 2 saldos, uno para viajar en el Metro y otro para comprar en los comercios que aceptan Mastercard.

Para comprar se debe aplicar saldo y es válida en más de 28 mil establecimientos y todos los bancos.

También se pueden pagar servicios.

LC