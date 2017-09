Aristóteles llama a partidos a donar recursos a afectados por sismo

Guadalajara

Con un llamado a que los partidos políticos escuchen la voz de los ciudadanos que demandan se destinen parte de sus recursos a los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, indicó que hasta el momento los funcionarios de su administración han logrado recaudar 600 mil pesos y buscan incrementar la cifra, la cual destinarán a Chiapas y Morelos, además de la ayuda que han enviado a la Ciudad de México.

Antes de iniciar con el discurso correspondiente a un evento de entrega de Bienevales como apoyo a estudiantes en materia de transporte, el gobernador, Aristóteles Sandoval, se refirió a los sismos que han causado estragos en la Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala; hechos que señaló, Jalisco lamenta y celebró la solidaridad que desde la sociedad civil ha quedado manifiesta.

El mandatario jalisciense indicó que el contexto nacional exige que los partidos demuestren sus reales intereses, “se deben reorientar recursos para que los partidos políticos puedan demostrar que lo que les interesa es su gente, la sociedad y no solo sus aspiraciones, todos los partidos políticos como ya lo está pidiendo la ciudadanía, en vez de destinarle recursos a las campañas, a la publicidad, hagan un ahorro y destinen los recursos a esta gente que verdaderamente lo necesita” y señaló a los estados afectados por los recientes sismos.

TE RECOMENDAMOS: Tapatíos donan sangre para heridos del sismo

Para el gobernador, momentos como el que atraviesa el país, son “una oportunidad para demostrar la sensibilidad y sobre todo la solidaridad que tenemos los mexicanos, si no resulta la reducción (de financiamiento a los partidos) a corto plazo, es una oportunidad para no desperdiciar tanto dinero en publicidad, en espectaculares, en campaña y que viene además de la población y que no sumamos a este llamado”.

Con respecto a la posibilidad de que los partidos destinen parte de los recursos para las campañas de 2018 a un fondo para las víctimas del sismo, el Instituto Nacional Electoral manifestó que se trataría de una acción fuera de norma, incluso “ilegal”, situación que se contrapone al llamado del gobernador, que por su parte manifestó que sí existe voluntad, las cosas se pueden hacer, “el INE debe mostrar sensibilidad y se puede hacer un acuerdo, se tiene que reformar la ley o un decreto, es momento de demostrar todos que el dinero de los impuestos de los mexicanos es para solidaridad, para estar unidos y puedan restablecer su vida cotidiana”, señaló el gobernador.

SRN