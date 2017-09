Tapatíos donan sangre para heridos del sismo

Guadalajara

Además del apoyo a afectados por el sismo en Ciudad de México, Puebla y Morelos con alimentos, ropa y medicinas, los heridos graves requieren sangre.



Conforme transcurren las horas, el número de lesionados va en aumento, por eso la urgencia de contar con la sangre suficiente para auxiliar a los heridos.



Ante la emergencia, el centro estatal de transfusión de sangre, dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco, instaló un centro de donación en la calle Escorza, frente al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.

Afortunadamente, los jaliscienses han mostrado su solidaridad con los hermanos en desgracias.



Heidi, espera que su sangre contribuya un poco contra la desagracia por la que atraviesan las víctimas del terremoto: “uno nunca sabe cuándo necesita, me enteré por las noticias, por el radio, me vine sola, le quiero decir a la gente que no se lo piense, que se anime, que tenemos que ayudar a los demás”.



Mientras que Benjamín Martín del Campo, pidió permiso en su trabajo para ir a donar sangre: “tenemos que ayudar a nuestros hermanos mexicanos, trabajo en un juzgado penal, le marque al Secretario y me dijo que adelante, ahorita ya me voy a trabajar”.

Mañana jueves, la unidad recolectora de sangre será colocada en la explanada de la Expo Guadalajara.



Por otro lado, el movimiento nacional Tecnológico Universitario informó que están listos para partir a la Ciudad de México, 20 médicos con especialidad en neurocirugía y traumatología, que laboran en los Hospitales Civiles.

