Piden a AET detectar taxis “piratas”

Monterrey

Un grupo de 200 taxistas protestaron afuera de los medios de comunicación contra el titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria Treviño.

Anteriormente los manifestantes habían realizado una serie de protestas en el Palacio de Gobierno.

Con pancartas y mantas gigantes, el contingente de choferes de autos de alquiler condenó la labor realizada por Longoria Treviño en la dependencia estatal, ya que el funcionario no ha implementado los operativos para detectar taxis "piratas" que les prometió.

José Arturo Rodríguez, quien tiene 16 años como taxista, y encabezaba la protesta, exigió que Longoria Treviño se ponga a trabajar. Aseguró que miles de autos de Cabify, Uber y "piratas" circulan por avenidas y calles del estado sin que la AET aplique sanciones u operativos.

"Vinimos para exigirle al director Jorge Longoria que se ponga a trabajar, que haga operativos; desde el 30 de agosto de 2017 nos prometió dos retenes por semana, ya que iba a presentar una iniciativa de ley para regular miles de autos que estando brindando el servicio público, entre ellos, Cabify, Uber y los taxis que están en las tiendas.

"No hay seguridad, no hay un padrón (de taxistas), no hay una regulación como tal, prometió una iniciativa a favor del gremio taxista, pero no lo ha hecho y hemos hablado personalmente 20 veces con él y nos miente constantemente", indicó.

Los taxistas condenaron la ausencia de trabajo por parte del titular de la AET.

"Arq. Jorge Longoria, ¿qué te hace falta?, ¿supervisores?, ¿en qué te ayudamos?". "No estamos pidiéndote un favor... exigimos que hagas tu trabajo". "Las bases de taxis autorizados están invadidas de vehículos piratas", fueron algunas de las leyendas escritas en las pancartas de los taxistas.

"No ha habido respuestas, no queremos estorbar en la vialidad a los ciudadanos porque no tienen la culpa, pero tenemos que estar pensando en tomar acciones porque ya estamos hasta el 'chongo' que no haga operativos, que no haga su trabajo", señaló Rodríguez.

Indicó que son alrededor de un padrón de 70 mil taxistas en Nuevo León los afectados, aunque existen 32 mil concesiones.

"Somos independientes, no pertenecemos a ningún sindicato, a ninguna base y no estamos con nadie, somos autónomos", comentó el taxista.

