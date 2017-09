Respalda Estado ley que regula a taxis con app

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez respaldó la propuesta de la reforma a la Ley Estatal de Transporte y Movilidad que dieron vida los diputados para regular las aplicaciones Uber y Cabify en Nuevo León.

Sin embargo, indicó que los legisladores lo debieron haber hecho desde hace mucho tiempo, por ser un clamor popular.

"Lo debieron haber hecho hace mucho, es una petición que ha hecho todo mundo y que no han querido tomar, qué bueno que la están tomando... este tipo de aplicaciones y negocios debe tener mayor control, lo hemos dicho nosotros, tenemos que tener un control de las formas de transporte en todas las modalidades.

"Pero son las propias empresas quienes tienen que cuidar evidentemente a quiénes contratan, cómo las operan, quiénes dan el servicio, pero es el Estado quien las monitorea con el sistema que tenemos como el C5, no sólo los Ubers porque también se han cometido delitos muy graves arriba de taxi verde o amarillo, arriba de un camión", señaló.

A más de dos años de la legislatura y luego de un feminicidio, el de Mara Castilla que causó impacto a nivel nacional, los diputados desempolvarán las reformas a la Ley para regular el servicio vía aplicaciones tecnológicas (app) como lo son Uber, Cabify y Easy Taxi.

Con la obligatoriedad de pago con tarjeta bancaria y pagar el 1.5 del total de ingresos en impuestos, la Comisión de Transporte alista el dictamen que podría ser circulado esta semana.

Rodríguez Calderón indicó que es importante que el Congreso tome esta decisión por lo que la apoya totalmente, aunque no se pronunció en prohibirlas como en otros estados.

"Tenemos que parar las antenas, ponernos alertas y darle velocidad a las decisiones y creo que Uber y las otras aplicaciones tiene que sujetarse a la Ley igual que los taxis.

"Les haré un exhorto a los diputados, el primero que hago: que tomen la decisión lo más pronto posible, legislen en ese sentido y nos den las herramientas a los gobiernos para poner orden en ese sentido", planteó.

Cienfuegos apoya regulación

Luego de que este lunes los diputados locales dieran a conocer que alistan la elaboración de un pre-dictamen para regular el sistema de taxis vía aplicación móvil, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, dijo estar a favor de la medida y apoyar en lo que sea necesario para garantizar un transporte seguro a la ciudadanía.

En entrevista, el munícipe consideró que toda situación o tema que sea regulado siempre le hará bien a la sociedad y resaltó que las autoridades deben estar atentas para que los involucrados hagan cumplir la ley.

"Es positivo (regular taxis por app), yo creo que todo servicio que se dé dentro del Estado debe estar regulado en una normatividad en nuestro Estado, todo lo que tenga regulación siempre será de estricto cumplimiento con la ley y nosotros seremos garantes de que así sea.

"Los pormenores los desconozco, siempre y cuando sea un servicio digno y alcanzable para los ciudadanos de este municipio nosotros seremos garantes de que este servicio sea bien realizado", insistió.

Cienfuegos aseguró que su administración ha emprendido diversas capacitaciones a choferes del transporte público para evitar este tipo de situaciones.

Respecto a la iniciativa de la presidenta del Congreso, Karina Barrón, de adecuar las unidades del transporte público para ofrecer el servicio exclusivamente a mujeres, el edil señaló que es buena la iniciativa como parte de la alerta de género que se mantiene en la localidad desde 2016.

"Taxis rosas no resuelven violencia contra mujeres"

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Arturo Salinas, declaró que con la propuesta de crear taxis rosas exclusivos para mujeres, que propuso la diputada Karina Barrón ante el alza en la violencia, no se reducirá la inseguridad.

Comentó que en vez de eso, lo que se tiene que buscar son los controles y regulaciones adecuadas para que las concesiones se otorguen a las personas idóneas, que haya la regulación necesaria y que exista un castigo.

Salinas expresó que la situación en Nuevo León es que hay leyes muy buenas que no se aplican, ya que hay organismos como la Procuraduría de Justicia que "no da pie con bola", y que de nada sirven las ideas como el taxi rosa, cuando se debe de llegar al fondo del asunto, como es tener controles adecuados por parte de la autoridad.

"Hay que pensar cuál es el motivo de que haya necesidad de implementar mayores medidas de seguridad y esto tiene que ver con que la Agencia Estatal del Transporte no regula adecuadamente las placas, las concesiones a los taxistas, por eso plataformas electrónicas como Uber, Cabify y otras han empezado a tener tanto auge en los usuarios, por los controles que existen en materia de seguridad.

"No se trata solamente de poner taxis rosas o taxis para determinadas personas o no, porque puede haber un taxi rosa cuya chofer también cometa delitos, el género no exenta de cometer ese delito, no tiene nada que ver con quién es el chofer o si sólo está destinado a que se suban personas del mismo género", añadió.

La diputada independiente, Karina Barrón, propuso la creación de taxis rosas y vagones del Metro del mismo color, que sean exclusivos para mujeres, luego de que en el Distrito Federal una joven fue asesinada presuntamente por un chofer de un taxi de aplicación electrónica.