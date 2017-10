Participan seis países en el ‘Azteca Jam’ 2017 en Ecatepec

Ecatepec

Veintiocho riders de seis países se reunieron en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, en esta localidad, para participar en la competencia "Azteca Jam 2017", que organizó Donovan Borja, atleta internacional, con apoyo de las autoridades locales y de prestigiadas marcas patrocinadoras.

El alcalde Indalecio Ríos Velázquez inauguró el evento y deseó mucha suerte a los participantes, provenientes de varios estados de México, y de países como Canadá, Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.

"Es la primera competencia en su categoría que se realiza en Ecatepec, estamos muy contentos por recibir a deportistas de talla internacional; felicito a Donovan por su interés en llevar a cabo este evento. Estamos trabajando para apoyar más proyectos de este tipo y brindar a nuestros jóvenes opciones para exponer su talento", comentó el edil.

Los riders compitieron en las categorías Experto y Profesional y demostraron su habilidad en la bicicleta con saltos, giros y complejas ejecuciones que desafiaron el equilibrio y la gravedad.

Uno de los favoritos fue el canadiense Jean William Prévost, actualmente es campeón internacional en BMX Flatland y viajó desde Montreal para demostrar sus habilidades en la pista.





"Donovan me ha apoyado siempre, cuando yo realicé mi evento en Canadá él me ayudó mucho, por eso decidí que no podía dejar de visitar su país, estoy muy orgulloso de participar de esta competencia", aseguró el deportista.

Una de las grandes promesas de este deporte es Benjamín Houdson, joven chileno de 22 años, quien practica esta disciplina desde hace ocho años y visitó Ecatepec con la convicción de ganar el primer premio consistente en 2 mil dólares.

"Venir a México es una gran experiencia: conoces sus costumbres, su comida y es mejor cuando convives con riders de tantas partes del mundo. El Azteca Jam es un gran evento, me voy muy contento de haber participado", comentó el atleta profesional de Chile.

En lo que fue la competencia, a través de un proceso de eliminación se definió a los ganadores. En la categoría "Experto" el veracruzano Daniel Rodríguez fue el ganador después de superar a 15 raiders más; y en la categoría principal, "Profesional", Jean William Prévost se coronó como campeón, conservando su título.

LC