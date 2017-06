Gana paridad: alcaldías serán 50 y 50

Monterrey

Las Comisiones Unidas de Legislación y Puntos Constitucionales concluyeron el dictamen de la segunda vuelta de la Ley Electoral del Estado, la cual contempla que de los 51 municipios en Nuevo León los partidos deberán designar a las mujeres como candidatas a 26 alcaldías y a los hombres a 25.

El diputado priista, Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación, comentó que además el dictamen que será dado a conocer este fin de semana para después aprobarlo el lunes o martes y subirlo al Pleno el miércoles, contempla que los alcaldes y legisladores locales que pretendan buscar la reelección, deberán separarse de sus cargos 90 días antes del proceso electoral.

"Aclarando que ningún partido podrá registrar a una mujer sólo por relleno, sino más bien porque debe de llevar el espacio".

¿Sería por cantidad de población o de alcaldías?

"No, porque población es discriminatorio; quiero decir, si una mujer va a competir en China, Nuevo León, y resulta que ahí tocaba hombre, pues resulta que la mujer va a decir: '¿por qué me sacas si yo soy la que más soy rentable políticamente o la que podía ganar?', entramos a la discriminación cuando le dices a la mujer 'tú no puedes entrar porque ahí tocaba hombre'", dijo.

¿Ellas pedían que fuera por cantidad poblacional, por porcentaje de población?

"Es imposible, no hay manera, escuchaba argumentos de algunas de ellas que decían, por ejemplo, si en Monterrey va un hombre, en Guadalupe una mujer; o si en Monterrey va una mujer, en Guadalupe un hombre; ¿qué va a suceder si en esos lugares los partidos tienen más posicionada a una mujer y más que a un hombre?, ya empiezas a discriminar, entonces estamos tratando de resolver en la ley que se quede bien claro, que ni podrá ser por selección mejor o mayor, sino simple y sencillamente 50 y 50 en igualdad de circunstancias, 26 y 25, una más para la mujer en el caso de las alcaldías", añadió.

En mayo, diferentes grupos de mujeres protestaron en el Congreso del Estado porque no se contempló la paridad en las candidaturas a las alcaldías en cuanto al porcentaje de población, ya que consideraban que se les daban para participar municipios que históricamente sus respectivos partidos pierden o que son de zona rural.

Héctor García defendió el contenido del dictamen bajo el argumento de que los partidos políticos deberán de garantizar las candidaturas a las personas del sexo femenino, por lo que no podrán darle a la mujer un espacio menor al 50 y 50, y aseguró que de esa forma sí se cumple con la paridad horizontal y vertical.

Reiteró que los alcaldes deben separarse del cargo 90 días antes de la elección si van a ser candidatos, para no entrar en una controversia constitucional a la que recurra algún contrincante y que eso lleve a judicializar el asunto.

En el caso de los diputados locales que se pretendan reelegir, el dictamen va en el sentido de que también se deben separar del cargo para contender.

Quedó descartado la reducción de la cantidad de diputados que actualmente integran el Congreso local, que es de 42 y que incluye a los de representación proporcional.

"Hay muchos ajustes sobre todo de fundamentación, estamos aclarando el tema de paridad, estamos aclarando el tema de reelección, estamos ya dejando tiempos de cuándo se debe de separar o no un alcalde, un diputado, un regidor, estamos clarificando mucho el tema del financiamiento, que quede muy claro, aunque no se disminuye", puntualizó.