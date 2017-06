Aguarda Estado órdenes de cateos por extorsión

Monterrey

El Gobierno del Estado anunció este viernes que esperan órdenes de cateo en lugares donde se realizan llamadas telefónicas para extorsionar en Nuevo León.

Bernardo González Garza, procurador general de Justicia del Estado, atribuyó el disparo en el número de casos cometidos a la transformación y variación del propio delito.

"Lo que les puedo decir es que ya nos calificaron en ese sentido y, seguimos haciendo muchísimas acciones, inclusive, los cateos van a ser también en esta materia, no me quise adelantar, pero ya lo mencionó usted y sin duda nos van a llevar a bajar el índice delictivo.

"Estamos haciendo labores de inteligencia, que insisto se van a traducir en órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, tendrán que bajar el índice, como se han bajado en robo de vehículos con las medidas que hemos hecho", comentó.

Durante mayo de 2017 en el estado se tuvo la mayor cantidad de denuncias de extorsiones en la historia mensual de este delito en la entidad al alcanzar las 83 y liderar a nivel nacional en este tipo de delito al situarse en el segundo lugar, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según la autoridad federal, en este periodo se registraron 86 denuncias por el delito de extorsión, cifra que además de ser la más alta para un mes en la historia de Nuevo León fue la segunda mayor en todo México, sólo por debajo del Estado de México que tuvo 95 en mayo.

De forma frecuente, los gobiernos estatales y federales han atribuido este delito a los grupos que operan desde los centros penitenciarios.

Sin embargo, el procurador descartó que los casos cometidos por extorsión estén vinculados a llamadas telefónicas que se realicen desde los penales del estado.

"No, no, no, es una mezcla, recordemos entre la extorsión o gente que habla para pedir un dato de una tarjeta de crédito, no necesariamente de una contraprestación por dejar de hacer algo, pero ahí englobamos todas las extorsiones.

"Pero insisto, ¿cómo vamos a tratar de bajar el índice delictivo? Pues, generando acciones, y la gente lo percibe, que está la Procuraduría o el brazo fuerte de la Procuraduría en la calle, no nos vamos nada más a ir a detener a la persona que acaba de cometer un delito, sino a trabajar todo ese cúmulo de información e inteligencia, lo vamos a tomar en cuenta", señaló.

