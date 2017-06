Respalda Zapopan salida de GDL del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto

Guadalajara

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, respaldó la salida de los municipios de Guadalajara y Tlajomulco del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco, luego de la polémica levantada por el presunto espionaje del gobierno federal a periodistas y líderes de opinión.



"Nosotros respaldamos totalmente la decisión tomada por el presidente (municipal) Alfaro, sobre todo porque estas viejas prácticas autoritarias de los gobiernos actuales hacen emular y recordar a personajes que quisiéramos olvidar como Fernando Gutiérrez Barrios y esos tiempos de persecución y espionaje político", sostuvo.



En entrevista, el primer edil acotó que se trata de "una decisión responsable".

Respecto a qué pierde Guadalajara con la salida de este Secretariado, Lemus Navarro dijo desconocerlo pues Zapopan no participó en el mismo. El municipio tapatío tenía la representación de la zona metropolitana y Tlajomulco la suplencia.



"Como nunca participamos en él desconozco los trabajos que se realizaban al interior del mismo. No tenemos una actualización de los trabajos que se celebraban. No puedo emitir una opinión acerca de cómo ha avanzado", respondió.



Sin embargo, dijo que todos los actores deben impulsar los gobiernos abiertos y que Zapopan lo está realizando por diferentes políticas públicas certificadas en materia de transparencia.



Levantan la mano



Por su parte, en sesión de Ayuntamiento de Zapopan, la regidora emecista Laura Gabriela Cárdenas, hizo un pronunciamiento en contra del espionaje denunciado por el diario New York Times y lo calificó de "intolerable"; en ese sentido apuntó que el gobierno de Jalisco debe transparentar el uso de sofware para este tipo de prácticas de espionaje.



Le respondió el coordinador de regidores del PRI, Salvador Rizo Castelo, quien lamentó que se hagan señalamientos en contra del gobierno federal y ahora del gobierno estatal sin ofrecer pruebas.

A su vez, la regidora priista Zoila Gutiérrez Avelar, propuso que el municipio de Zapopan levante la mano para ocupar la vacante que deja Guadalajara.



El alcalde Lemus ofreció allegarse de más información para poder discutirlo.

