Negociarán con diputados por matrimonio igualitario

Monterrey

Luego de casi una semana de iniciaran un plantón frente al Congreso local, Mario Rodríguez Plata, activista en favor de los derechos LGBTTI, dijo que buscarán dialogar y negociar con los diputados para lograr que se aprueben las peticiones de la comunidad, como la iniciativa por el matrimonio igualitario.

De acuerdo al activista Rodríguez Plata, ya han tenido acercamiento con diputados locales durante el plantón, con la finalidad de que se formalice una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario, además de una para la identidad de género e incluir en la ley el registro de hijos de personas del mismo sexo.

Luego de que el coordinador de la bancada del PAN expresara que no existe una iniciativa que analizar actualmente en torno al matrimonio igualitario, Rodríguez Plata dijo que eso es un tema menor, pues el diálogo y la negociación servirán para presentar una.

"Él vino aquí, hablamos largo y tendido, no toqué el tema porque a mí se me hace insustancial decir que hay o no iniciativa, lo que debe haber es un diálogo que permita llegar a un acuerdo para si no la hay, pues se pone.

"Si hay o no iniciativa, es una situación menor cuando hay un diálogo que puede construirla, si no la hay se construye", comentó.

Según Rodríguez Platas, el plantón iniciado por la comunidad LGBTTI el pasado 6 de noviembre, es sólo la primera parte del plan que tienen, pues continuarán con negociaciones con los diputados para finalmente actuar puntualmente.

"Los primeros días que son las primeras tres semanas, es no confrontarnos sino dialogar, tratar de llegar a acuerdo (...) no nos plantamos aquí nada más para ver si el sol nos cae de lleno, tenemos una estrategia muy bien marcada que la estamos cumpliendo al pie de la letra, estamos hablando con todos ellos.

"En política siempre hay tres fases, la primera es hablar, la segunda es negociar y la tercera actuar. Es lo que estamos haciendo, estamos hablando", dijo.

Detalló que el 25 de noviembre realizarán un foro con el Congreso, en el que presentarán la iniciativa al Código Civil que permita legalmente el registro de hijos de personas del mismo sexo, casadas o en concubinato.

"El 25 es el foro para darle certeza jurídica al registro de hijos de pareja del mismo sexo, ese ya lo teníamos pactado con el Congreso, diputado Héctor García, presidente de la Comisión de Legislación", dijo.

Platas dijo que también presentarán una iniciativa en las próximas dos semanas sobre la identidad de género, con la cual las personas transexuales tengan derecho a la identidad.

Explicó que el plantón se mantendrá indefinidamente hasta que se logren los cometidos de la comunidad, sin importar que pasen las fiestas decembrinas en el lugar.

"Están aprendiendo los diputados de que los homosexuales, lesbianas y transexuales que estamos en el campamento no somos neófitos en lo que queremos, y que sabemos defender y conocemos el proceso legislativo", comentó.

Por último, explicó que han recibido buena respuesta por parte de la comunidad regiomontana, homosexual y heterosexual, y hasta el momento llevan alrededor de 315 firmas voluntarias a su petición de aceptar las iniciativas.