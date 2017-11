El Monterrey se fue por la más fácil: Víctor Fuentes

San Nicolás

Al considerar que es una responsabilidad de la autoridad garantizar la seguridad de los aficionados en eventos deportivos, Víctor Fuentes, alcalde de San Nicolás, aseguró que el Club de Futbol Monterrey se fue por la más fácil al negar la entrada a quienes acudan con camisas de Tigres en el clásico de la siguiente semana.

TE RECOMENDAMOS: Sustracción de menores, un delito común en NL

En entrevista, el edil nicolaíta presumió que en el Estadio Universitario llevan ya un récord de 120 eventos sin incidentes y calificó al inmueble como uno de los más seguros no sólo en el país, sino del continente.

"Los peleonero son ellos, aquí en el estadio universitario no nos peleamos, nos gustaría que tuvieran el récord que tenemos nosotros de 120 juegos sin ningún incidente importante, reconocido por la Federación mexicana de fútbol como uno de los estadios más seguros, no solamente del país sino del continente.

"Yo creo que es una manera muy fácil de deslindarse de su responsabilidad, la responsabilidad del club es trabajar de la mano con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de los aficionados y de los visitantes", refirió.

Aunque dijo discrepar con la medida de club de fútbol Monterrey, el alcalde comentó que en el transcurso de esta semana decidirá si manda o no apoyo de seguridad para el clásico, ya que consideró que si los hinchas de Tigres no son bienvenidos no tiene por qué mandar.

"Lo estaremos analizando en el transcurso de la semana (no mandar elementos para el clásico) obviamente platicaré con el alcalde de Guadalupe de esto, nos pareció de muy mal gusto la posición del Club de Fútbol Monterrey, yo sin haber agotado por completo este tema con el Club de Fútbol de Tigres pudiera asegurarles que nunca se contempló ni se ha contemplado restringir o impedir la entrada de los rayados al Estadio Universitario, son bienvenidos ellos y sus familias en un estadio que tiene todas las condiciones para brindarles la seguridad que se merecen.

"Y aunque estimamos que es violatorio de los derechos humanos lo que están realizando, al final de cuentas respetamos lo que en materia de derecho les corresponde, si la ley les concede la potestad y la facultad de impedir el acceso a equipos visitantes pues bueno se habría que analizar y hacer las adecuaciones correspondientes", sostuvo.

El presidente municipal dijo reconsiderar la posibilidad de asistir al clásico ante las condiciones que está poniendo el Club Monterrey.

"Hay cosas que evaluar y hay cosas que valorar, a mi juicio se fueron por la más fácil, no es sencillo obviamente pero requiere y demanda de nuestro trabajo el generar las condiciones que los aficionados, nuestros y visitantes, merecen.

"Si se le va a impedir la entrada a nuestros hinchas tigres pues muy seguramente no estaremos por ahí", comentó.

fsad