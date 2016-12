Lagunero invita a manifestarse contra gasolinazo

Torreón, Coahuila

El lagunero Ricardo Segura Montaña hizo un llamado a los laguneros vía redes sociales, invitando a la gente a manifestarse pacíficamente el lunes dos de enero en la Presidencia Municipal de Torreón, como represalia al gasolinazo nacional.

Pide a los contribuyentes no pagar sus impuestos para obligar a las autoridades a reflexionar y no continuar con los incrementos a escala de todos los productos por el alza a la gasolina.

"El hartazgo e inconformidad no tiene sentido si no va acompañado de acciones en específico, las redes sociales están llenas de inconformidad por el gasolinazo y muchas otras cuestiones que no llega a ningún lado, las personas no salen del escrito a la acción, lo que propongo es actuar".

TE RECOMENDAMOS: Coahuila no es foco rojo en robo y venta de gasolina

"Esta iniciativa es personal, me doy cuenta de la inconformidad de la gente y estoy invitando a hacer algo al respecto localmente".



Lo que necesitamos los mexicanos es mostrar inconformidad de otras maneras, no es un asunto privativo de la gasolina, el hartazgo a este gobierno proviene de la serie de mentiras que nos vienen diciendo desde hace tiempo, engaños y falsedades de la situación real en la que se encuentra el país.

Esta serie de inconformidades tarde o temprano va a explotar, no podemos dejarnos como ciudadanos que se llegue a eso, tenemos que hacer las cosas que nos corresponden ahorita, en el momento, no podemos permitir que esto siga.

La inconformidad de la gente está a punto de llegar a actos violentos, que no nos benefician a nadie.

"Parece que al gobierno lo único que les molesta es que les toquen el ingreso que tienen para más o menos hacer algo. Si a los ciudadanos nos están incrementando un 20% el precio de la gasolina, los sacrificados siempre somos la gente, no vemos que se bajen los sueldos, que se quiten prestaciones, eliminen bonos".

Las autoridades siempre están tomando, lo que los ciudadanos dejamos que tomen, es momento de decir ¡Ya basta!.

La forma pacífica que se me ocurre para que las autoridades hagan algo es no pagando impuestos, ya que no se aplican correctamente a todos los rubros.

Ricardo Segura no pertenece a ningún partido político, si bien pertenece a la asociación Laguneros Unidos de Corazón y Participación Ciudadana 29, asegura que la propuesta la hace de manera personal y sin vincular a ambos movimientos de la sociedad civil.

















LMG