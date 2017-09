Anuncia San Nicolás operativo por Grito de Independencia

San Nicolás de los Garza

Autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza anunciaron el operativo de seguridad que realizarán durante la conmemoración del Grito de Independencia.

Sin la presencia del alcalde Víctor Fuentes Solís, Jesús Horacio González Delgadillo, secretario del Ayuntamiento, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que en el evento participarán 180 elementos de movilidad y seguridad pública, así como 30 de Protección Civil, Bomberos y paramédicos.

Explicó que se espera un aforo de 5 mil personas, en un ambiente cien por ciento familiar y completamente gratuito, mismo que se desarrollará en la Plaza Principal de San Nicolás este viernes 15 de septiembre.

"Vamos a tener un espectáculo y show para nuestros ciudadanos, nuestros vecinos, en donde vamos a destacar la participación de talentos del municipio como un coro, por ejemplo, un equipo o grupo folklórico también, viene Talina y la Sonora y va a estar acompañándonos también al final del día, después de todo el evento o del Grito, Arnulfo Jr", mencionó el secretario de Ayuntamiento.

Además, en solidaridad con los afectados del sur del país por el sismo registrado en días anteriores, se instalará un centro de acopio en la presidencia municipal para recibir los víveres con los que los nicolaítas quieran apoyar.

"Pedirles que dentro de sus posibilidades, pues nos pongamos solidarios con los estados de Chiapas y Oaxaca, que puedan traer a este centro de acopio productos como alimentos no perecederos, productos de higiene personal y de limpieza, no se está recibiendo ropa y no se está recibiendo agua purificada porque eso ya se tiene suficiente, ese es el mensaje que llevan ahorita las personas que están coordinándose con la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes son los únicos autorizados en este despliegue para poder dar el apoyo", refirió González Delgadillo.

Por su parte, Marcos García, director de Vialidad del municipio, dijo que habrá una serie de cierres viales a partir de las 16:00 del viernes.

"El perímetro que converge a la plaza y al Palacio Municipal presentará cierres a la vialidad a partir de las 16:00 horas y hasta las primeras horas del día 16 de septiembre, en las calles Morelos, Escobedo, General Terán y General Bravo.

"Tendremos 52 elementos dando vialidad en la periferia, tanto en la avenida Arturo B. de la Garza y el primer cuadro de San Nicolás, donde se llevarán a cabo las festividades, así como también la avenida Universidad y Sendero, en todo este perímetro se va a desplegar un operativo muy importante para dar vialidad", comentó.

Las alternativas que los automovilistas podrán utilizar serán:

Para la calle Juárez, circular por Morelos y posteriormente Escobedo.

En las calles Porfirio Díaz y Padre Mier se tendrá como alternativa la calle General Terán y posteriormente Bernardo Reyes.

Mientras que quienes circulen por Hidalgo, serán desviados por Escobedo y posteriormente por Arturo B. de la Garza.

PZVB