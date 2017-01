Transportistas mantienen toma de Pemex en Durango

Durango, Durango

Por segundo día consecutivo, transportistas duranguenses mantienen tomadas las instalaciones de PEMEX y el bloqueo en la carretera Durango-México.

"Voy a ser el conducto de los ciudadanos para trasmitir esto a las autoridades y buscar la solución a este problema que es de todos los duranguenses".





El gobernador, José Rosas Aispuro, pidió se levante protesta y se comprometió a llevar ante la CONAGO la inconformidad social.

En una reunión con los transportistas, Aispuro Torres expresó que el bloqueo a la paraestatal también resulta perjudicial a otros sectores, por lo que la recomendación era levantar la manifestación y evitar caer en otro tipo de delitos.

Además de tener en cuenta que hay familias que necesitan regresar a sus lugares de residencia y por lo tanto, se debe garantizar el abasto de combustibles.

Sin embargo, los trabajadores del volante respondieron que era necesario tener garantías de que el reclamo social seria escuchado por las autoridades federales, de ahí que deberá ser en las próximas horas cuando se conozca si se libera o no esta vialidad.

El encuentro con el Gobernador, al inicio fue tenso, pues la inconformidad de los ahí reunidos se encuentra a su máxima capacidad, sin embargo poco a poco el diálogo fue tomando forma y ambas partes escucharon sus posiciones y propuestas.

Por un lado el Gobernador reiteró una vez más su compromiso de ser el portavoz de las inconformidades, "este bloqueo está afectando a todos los ciudadanos, creo que quienes se manifiestan tienen todo el derecho de hacerlo".

"Pero también el resto de los ciudadanos tiene derecho a transitar, lo que yo les pido que en aras de buscar una solución a un problema, generemos otros, voy a hacer respetuoso de las ideas, pero siempre y cuando no nos lleve a que se cometan otros delitos", apuntó.

Señaló que se buscarán acuerdos con los grupos para que se tenga acceso al combustible, "pero no aceptaremos que no se suministre a las gasolineras, yo lo dije, me sumo a la demanda de la sociedad para buscar una solución a este problema".

Por su parte, los transportistas que ya eran apoyados por otros sectores de la sociedad, se comprometieron a dialogar entre ellos y determinar cuál sería la vía que tomarían en torno a la toma de la paraestatal.

Jesús Aragón, líder del TICAPE (Transportistas Independientes de Carga Pesada), señaló "nos dijo que no perdiéramos la calma y que tuviéramos paciencia para poder seguir aquí y no empeorar las cosas, no llegar a cometer otros delitos, él dijo que sería tolerante y que estaría con nosotros".

"Este bloqueo está afectando a todos los ciudadanos, quienes se manifiestan tienen todo el derecho de hacerlo, pero también el resto de los ciudadanos tiene derecho a transitar".





Aragón destacó que la mayoría de la gente quiere una solución porque "es un golpe muy fuerte para nuestra economía, ya no podemos con la carga, por lo que tendremos una reunión para ver a qué acuerdo llegamos, si seguimos aquí o nos vamos", apuntó.

Cabe mencionar que durante la tarde-noche del pasado lunes, la gente de las colonias cercanas al movimiento, se acercó para entregar víveres a los manifestantes en apoyo al movimiento y esta mañana han continuado recibiendo desde café, agua, tortas y otros productos por parte de la sociedad.

Hasta las 13:00 horas de este martes, el movimiento continuaba a las afueras de Pemex y todo parece indicar que continuarán por lo menos este día en protesta.

