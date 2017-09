Ganaderos de Huajimic no ceden: gobierno debe entrar

Guadalajara

Los ganaderos de Huajimic están resueltos a lo que sea para impedir que se haga cualquier ejecución de sentencia desfavorable a las posesiones que ostentan miembros de su comunidad, mientras permanezca la indiferencia del gobierno federal y la apatía del gobierno nayarita en la defensa de sus derechos, advierte Álvaro Quintanilla Montoya, uno de los líderes del bloqueo del camino que impidió el paso al magistrado del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, el pasado viernes 22 de septiembre.



"Esto se ha generado porque sinceramente nunca se ha llegado a un acuerdo favorable a una parte o a otra; entonces mientras no haya un acuerdo pos nunca vamos a llegar a nada, y nosotros no vamos a aceptar ya que vayan y ejecuten [la sentencia] a otra persona, van de uno por uno y al rato qué vamos a hacer, nos van a dejar sin tierras", dijo el parvifundista.



Entrevistado en Ayotita, un caserío enclavado en medio del camino a la Sierra de Álica, en las inmediaciones de la presa El Cajón, donde se apostaron desde el 21 de septiembre para impedir el acceso de funcionarios judiciales, Quintanilla Montoya reconoce que su familia, en conjunto, es poseedora de una mayoría de predios afectados: de 10,500 hectáreas aproximadas que reclama la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán (Wuaut+a), la parentela de los Quintanilla tiene cerca de 4 mil ha en posesión, la más antigua posesión data de su abuelo, Eulogio Quintanilla, fechada en el año 1906.



Insiste que no se niegan a negociar, pero el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), responsable de Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural), "sólo da largas; hemos querido platicar también con el secretario de Gobernación, con la secretaria de la Sedatu, y nunca nos han dado una audiencia, a las dos partes. Tampoco se niegan, pero nos dan largas, y qué viene sucediendo, que vienen las ejecuciones, y que no se puede; es triste que a uno no le hagan caso, este es un problema grave, están pisoteando nuestros derechos de a tiro, ¿y de dónde venimos?, no somos extranjeros, ahí nacimos, ahí tiramos el ombligo, allí están enterrados nuestros muertos; queremos que se llegue a un acuerdo con el gobierno, que se paren todas las ejecuciones, hasta no llegar a un acuerdo, y seguir dialogando", afirma.



Niega que haya roces resientes con los comuneros indígenas, aunque estos reportaron que se dañó hace menos de una semana el inmueble que habían construido en la zona que recuperaron apenas en septiembre de 2016. "No, nada, nunca, nunca, nunca; nunca hemos llegado a las armas [...] sinceramente, ha habido un respeto y queremos que siga siendo así, no llegar a un extremo, porque tú no te vas a salir de tu casa, aunque te digan que te salieras...".



- En octubre se acordarán más ejecuciones, es decir, esto tiende a complicarse.

- Así es, y no lo vamos a aceptar, no lo vamos a dejar.



- ¿Cuál es la postura que ha tomado con ustedes el nuevo gobierno de Nayarit?

- Ahorita no hemos sabido nada del nuevo gobierno; ellos ya conocen este problema, lo hemos platicado muchas veces [...] del gobierno anterior largas y largas, en vez de ayudarnos. Yo digo que tanto el gobierno de Nayarit como el de Jalisco deben llegar a un acuerdo, y que se baje recurso tanto de un estado como de otro, y del gobierno federal; las cosas se avanzarían en algo.



- ¿No se supone que tienen un acuerdo con la comunidad de San Sebastián, que han dialogado?

- El acuerdo era que se pararan todas las ejecuciones, hasta que se bajaran recursos [...] no pasó nada, no hubo apoyo y se rompió el diálogo con ellos, por lo mismo de nada más largas y largas.



- Llegaron más de mil comuneros a Huajimic, ¿no teme que haya violencia?

- No va a pasar nada, nomas pedirles por la vía pacífica que se salgan de donde no les pertenece [...] ha faltado autoridad, haga de cuenta que platicamos con ellos y no llegamos a nada, o sea que sinceramente jugamos sin árbitro. Pero yo pienso que no pasa nada; nos tienen que respetar, y también ser respetuoso de ellos, nosotros. Sinceramente junto con ellos es como se puede hacer algo, avanzar en algo, y si no es junto con ellos no se va a poder.

SRN