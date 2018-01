Ahora sí harán exámenes de confianza a Fiscal Anticorrupción

Guadalajara

Los exámenes de control y confianza ya podrán ser realizados por Gerardo de la Cruz, aspirante electo por el Congreso de Jalisco para que funja como Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción en Jalisco. Esto a partir de que el pleno del Poder Legislativo ya fue notificado del desistimiento de Gabriel Valencia a un amparo.

El Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa y el Trabajo apenas notificó al Pleno del Congreso a pesar de que Gabriel Valencia se desistió de su solicitud de amparo desde el 16 de enero pasado. Por tal razón, fue reanudada la sesión que se mantenía en receso desde el pasado 24 de diciembre.

“De haber obtenido la votación requerida en la propia convocatoria y posterior a ello inmediatamente ordenar por conducto de la Secretaría General de Gobierno la práctica de los exámenes de control y confianza. Después de eso se volvería a reanudar para ya hacer la toma de protesta”, señaló Hugo Contreras Zepeda, presidente del Poder Legislativo.

Gabriel Valencia, aspirante a Fiscal Anticorrupción y hermano del diputado local Augusto Valencia, decidió solicitar un amparo al detectar que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz había cometido errores en la integración de las dos ternas para la elección del Fiscal Anticorrupción.

Señaló que el mandatario estatal no atendió las opiniones del Comité de Participación Social, a pesar de que debía hacerlo. Señaló que en la primera terna incluyó a Adrián Talamantes Lobato, quien no había realizado las acciones para ser evaluado. En la segunda terna, el gobernador no incluyó a Gabriel Valencia a pesar de estar en tercer sitio y tampoco explicó por qué.

El abogado Valencia López obtuvo en principio una suspensión provisional, lo que impidió que el Congreso de Jalisco llevara el proceso para realizar los exámenes de control y confianza y posterior toma de protesta a Gerardo de la Cruz, electo el pasado 24 de diciembre.

