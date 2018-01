Riesgo ambiental del apagón analógico permanece insoluto

Guadalajara

Tiene un tufo de ironía involuntaria el que sea en la colonia El Retiro, un antiguo emporio fabril hoy devenido a barrio de usos mixtos con moradores de bajos recursos, donde se ubique el principal depósito con los saldos de la chatarrización de viejos aparatos receptores de tecnología "analógica" en Jalisco, barridos por la oleada de modernidad digital que la televisión mexicana vivió entre 2015 y 2016.



Y no solamente porque algunas de las fábricas más antiguas de Guadalajara, del ramo textil, permanecen en ruinas en sus calles sombrías; sino porque en el largo auge del modelo de economía de "sustitución de importaciones" que caracterizó al "desarrollo estabilizador", la demarcación alojó cientos de talleres pequeños y medianos que trabajaban pieles, en tiempos en que el impacto de arrojaR residuos peligrosos al drenaje era casi ignorado. La antigua prosperidad se fue, pero grandes bodegas permanecen en el perímetro, y una de ellas, sobre la calle Alejandrina, es el albergue final de residuos peligrosos y de manejo especial que contienen los televisores de cinescopio. La nueva tecnología y la demagogia del "apagón digital" –la campaña gubernamental simplemente promovió desechar aparatos en lugar de reutilizarlos con convertidores para que no se convirtieran en basura- han ocasionado un pasivo ambiental que dos años después no se resuelve, como sucedió por décadas con los viejos residuos tóxicos de las pieles para chamarras, cinturones o zapatos que dieron fama a la zona.



Esos viejos aparatos de televisión no tienen un mercado de reciclaje en México, pero algunos de sus componentes son chatarra peligrosa: los cinescopios, en particular, contienen retardantes de flama, entre ellos el plomo, y otros "compuestos orgánicos persistentes" que son venenosos para un ser vivo. Y no es que la bodega sea un espacio confinado y con la infraestructura para prevenir riesgos de la exposición al clima y el deterioro. Cada temporal, caen chorros de agua por las paredes donde los defectuosos techos de lámina permiten filtraciones, lo que no deja inermes a los cacharros cubiertos de polvo, algunos rotos por el manejo, que "lixivian" (lixiviados: los "jugos" de la basura) hacia la calle.



¿Por qué no se ha podido afrontar el problema en tiempos de una legislación ambiental estricta y comprometida incluso con tratados internacionales? "Este fue un programa de aproximadamente 1,300 millones de dólares en el que se pretendía entregar televisores de pantalla plana a los más pobres de nuestro país y que entregó cerca de 10.5 millones de televisores de pantallas a los que se encuentran en condición de pobreza [...] en el año 2013 la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones sugirió que se entregaran decodificadores y no pantallas, esto le hubiera significado un ahorro al país de un estimado entre 10 mil y 16 mil millones de pesos", señala un dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la república, del 18 de enero de 2017.





En esa impresionante inversión, apenas hubo dineros para resolver el impacto ambiental. "Se debían haber requerido por parte de los sujetos obligados [autoridades responsables], un total de 9,244 millones 848,594 pesos para hacerse cargo del total de los televisores analógicos que salieron y siguen siendo a la corriente de residuos como efecto del apagón analógico en el país, ya que así lo establece el principio de responsabilidad compartida en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos", señalan ciudadanos que decidieron exigir por medio de la justicia federal que las autoridades de ese ámbito asumieran sus responsabilidades en la materia.



Pero el programa de reciclaje solamente estuvo vigente en el primer trimestre de 2017, aunque se llegaron a colectar más de seis mil aparatos en el área metropolitana de Guadalajara. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), se vio obligado a intervenir ante la inacción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero el recurso que se pretendía ejercer en 2017 fue detenido por los resultados del juicio de amparo arriba referido (expediente 1/2016)



"Si bien no somos más que terceros en ese juicio, no hemos podido movilizar aparatos por no caer en desacato; tenemos alrededor de tres mil televisores depositados, y ya no promovemos la bodega como centro de acopio [...] lo que pedimos a los ciudadanos es que no se deshagan de sus televisores, pues con convertidor o cable pueden seguir operando bien", explica el director de gestión integral de residuos de la Semadet, Eduardo Parra Ramos.



Calcula que el reciclaje requiere aproximadamente de ocho pesos por kilogramo, y lo depositado en la bodega ronda 76 toneladas (76 mil kilogramos).



"De repente, viendo el flujo de aparatos a reciclar que no decrecía, comentamos con la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente federal]; quedamos esperando más indicaciones, y entendimos que se había acabado los contratos de licitación sin renovación desde 2016; es decir, desde mediados de ese año se suspenden los servicios y nos quedamos con mil televisores en las bodegas. Muchos centros de acopio temporales cerraron, justo por falta de financiamientos. Se buscó para este año apartar presupuesto para movilizar televisores, por el riesgo que hay de que sigan en bodega, no solo por el tiempo; no siempre lo que se entrega viene en buenas condiciones y están expuestos los elementos peligrosos, pero no hay comunicación oficial de la Semarnat. Entonces tratamos de moverlo con nuestro presupuesto, pero el amparo lo detuvo todo", añade.



Don Abel Infante Pérez es el encargado de la bodega de El Retiro. Recibió la instrucción de mantener cerrada la puerta principal y no recibir nuevos aparatos. "La gente a veces se acerca y les digo, no podemos dejarlos entrar, espérense a que se vuelva a abrir, guárdenlos en sus casas". Eso no impide que muchos de los frustrados ciudadanos luzcan sus escasos valores cívicos y dejen en las esquinas los aparatos. Otros, más conscientes, los dejan en la puerta, de madrugada. Entonces no hay más remedio que llevarlos al alojamiento, pues don Abel, militar jubilado y empleado de la Semadet, sólo cuida el espacio de día y vive hasta el fondo del valle de Tesistán, a dos horas arriba de camión urbano.



El barrio de El Retiro se ha hecho silencioso por la salida de las textileras, que provocaban vibraciones constantes, y el abandono creciente de sus tenerías que le impregnaban de sus peculiares olores. Pero la huella del pasado parece atraer nuevos males, como una bodega donde miles de cascarones inertes de una vieja tecnología se degradan como recordatorio de los "pasivos ambientales" que acarrea todo progreso tecnológico.

Claves

La gravedad del problema de residuos

Los datos relevantes, del juicio de amparo 1/2016, interpuesto por académicos y organizaciones ecologistas de Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México

La presidencia de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y el Instituto Federal de Telecomunicaciones publica la reforma de telecomunicaciones en la que anuncia la transición a la televisión digital y el apagón analógico en el país

"Aunque en un principio se decidió por las autoridades que se regalarían decodificadores para conectar a las televisiones analógicas de las familias más necesitadas para que pudieran sintonizarse a la nueva señal, la decisión se modifica para regalar televisiones digitales en alrededor de 10 millones de unidades en todo el país"

A la fecha, "México es el único país en el mundo que al apagar su señal analógica decide regalar televisiones digitales a su población. Fuentes oficiales de gobierno reconocen que este hecho podría causar el desecho de hasta 40 millones de televisiones analógicas en el país"

México es el primer país en América Latina que lleva a cabo un apagón analógico. "Este proceso se lleva a cabo de manera escalonada por regiones del país hasta que se consuma en todo el territorio el día último del año 2015"

Las televisiones analógicas "son residuos peligrosos ya que sus tubos de rayos catódicos, sus carcasas plásticas y sus tarjetas electrónicas - por las sustancias químicas que contienen, su concentración y características de toxicidad - son consideradas residuos peligrosos según la NOM 052 y el Convenio de Estocolmo el cual ha sido ratificado por México. Los residuos peligrosos son atribución de la federación. No son atribución de los Estados ni de los municipios"

En muchos lugares del mundo permanecen estos aparatos almacenados "porque la tecnología para su tratamiento ecológicamente seguro es escasa [...] no hay mercado para su reaprovechamiento por su contenido de plomo y en el caso de las partes plásticas, el convenio de Estocolmo y los científicos que colaboran con él buscan maneras seguras para su destrucción por su contenido de retardantes de flama bromados, mismos que se consideran contaminantes orgánicos persistentes"

Así, "no deben ser reciclados ni dispuestos como residuos peligrosos. Mientras tanto, la sugerencia a nivel mundial es que estos residuos deben de estar resguardados de manera segura en monorellenos de residuos peligrosos para su posterior tratamiento"

"Estos residuos debieron de haber sido recolectados por las autoridades que provocaron que estos salieran a las calles de manera masiva en su momento y contenidos de manera segura [...] sI bien, aunque de manera muy deficiente, algunas televisiones están almacenadas en la mencionada bodega, misma que es rentada por el gobierno del estado, la mayoría de las televisiones de CRT desechadas se han quedado en las calles, han sido y siguen siendo desmanteladas de manera peligrosa por los pepenadores y los chatarreros en las colonias pobres de pueblos y ciudades y/o se encuentran despedazadas en barrancos, cañadas, calles o basureros, lo que pone en riesgo de contaminación a toda la población".

SRN