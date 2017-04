Piden a candidatos impulsar Alerta de Género en 125 municipios

Coacalco

Grisel Barrientos, representante del Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desapariciones y Feminicidios, hizo un llamado a los candidatos al gobierno del Estado de México para que muestren sensibilidad ante el tema y se declare Alerta de Género en los 125 municipios y no solo en 11, pues es una situación palpable y real que no se puede esconder en la que se presenta la revictimización en siete de cada diez casos.

La activista consideró que quizá con excepción de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, quien se ha pronunciado al respecto, el resto no ha difundido propuestas claras sobre el tema.

"No vemos propuestas en ese sentido. Lo estamos viendo, incluso algunos están actuando en forma misógina y hasta violenta. Josefina Vázquez lo ha tocado en forma muy escueta, sin mucho, pero es violenta en sus posturas, en sus diálogos, así se ve, mientras que Alfredo del Mazo proyecta en sus espectaculares un mensaje de: 'voy a ganar y si no te voy a golpear'; Juan Zepeda no ha hablado de eso siquiera".

Por ello, dijo que desde el Observatorio, con presencia en el Estado de México y la Ciudad de México, se está haciendo un llamado a los aspirantes para "que se sensibilicen con todas las víctimas, para que no haya revictimización, de que puedan tener esa sensibilidad de impulsar que se decrete Alerta de Género en los 125 municipios de la entidad.

"Es una situación real, tangible que no se puede esconder ni tapar, por eso la urgencia de la declaratoria, para darle más atención al fenómeno", dijo Gisel Barrientos, quien aseguró que el año pasado atendieron 400 casos en los cuales en los cuales en 70 por ciento se dio la revictimización.

"De diez casos, en siete tenemos que el agresor se vuelve la víctima porque hay recursos que permiten la violencia institucional, la ley no se aplica como debe ser y se termina castigando a las víctimas porque no hay impartición de justicia", expresó.

"Si se aplicara la ley como debe ser nosotros no tendríamos razón de ser como observatorio, pero hay que otorgar acompañamiento legal y sicológico a las personas agredidas", refirió.

La activista reconoció que la agrupación que representa ha recibido apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad para avanzar en algunos casos, pero que existen todavía filtros en las agencias ministeriales en los municipios que frenan los procesos, y que son tantos los casos que se presentan que los rebasan, incluso a ellas como organización, aunque dio la bienvenida al nuevo centro de justicia para la mujer en Ecatepec y a otro que va a haber próximamente en Amecameca.

RAM