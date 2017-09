Crearán fuentes de empleo para reciclar viviendas

Coacalco

Empresarios del Estado de México propusieron dar uso a "las miles de viviendas que se encuentran abandonadas por falta de pago y que para sus dueños no fue rentable utilizarlas dados los costos y tiempos de traslado" en diversos conjuntos habitaciones de municipios conurbados, y sugirieron a las autoridades estatales implementar "en el muy corto plazo, un programa de facilidades para la inversión que permita la creación inmediata de fuentes de trabajo", esto, frente a la migración hacia la entidad que generarán los recientes sismos no sólo de la Ciudad de México, como ya sucedió en 1985, sino ahora también de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

"Ante el aprendizaje de 1985, deberemos y podemos tomar medidas para que las miles de personas que seguramente llegarán, encuentren condiciones favorables para su desarrollo, con fuentes de empleo que los arraigue y así no agravar los problemas viales, ambientales, y de carencia y de hacinamiento en la región", dijo Francisco Cuevas Dobarganes, dirigente de la Union Industrial del Estado de México.

Cuevas Dobarganes mencionó que, de acuerdo con datos difundidos recientemente por el Infonavit, en Tecámac, Huehuetoca y Zumpango hay al menos 13 mil viviendas abandonadas, "un tanto porque la gente ya no pudo pagarlas y otra porque no se equiparon esos desarrollos, es decir, no hay empresas, escuelas, centros de recreación y el transporte además les resultado muy caro".

El dirigente industrial hizo ver también que "desgraciadamente ya no contamos con la 'válvula de escape' que eran los Estados Unidos, que durante décadas recibió cientos de miles de connacionales, que encontraron allá los empleos y las condiciones de prosperidad que aquí no fue posible otorgarles".

Refirió que de manera simultánea a las condiciones favorables que se deben crear, es importante que se tomen medidas para "que no agraven los problemas viales, ambientales, de carencia de agua y hacinamiento que padecemos".

"A raíz de los dos sismos de este mes, es muy probable que se dé una nueva migración de personas hacia el Estado de México, y en este caso, no sólo de la Ciudad de México, sino de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Chiapas", expresó Francisco Cuevas.

Recordó que en 1985, a raíz del sismo del 19 de septiembre, "decenas de miles de personas se fueron a vivir fuera de la Ciudad de México, en ese entonces, las que eran de clase media-alta, se fueron principalmente a Querétaro y Puebla, las de clase media a Toluca, Cuernavaca y Pachuca y la gran mayoría, con ingresos bajos, emigraron hacia el Estado de México en su zona conurbada, ello debido a la cercanía con sus puestos de trabajo y a las instituciones educativas".

Agregó que "de la emigración que se dio hacia la entidad mexiquense, hace 32 años las familias de clase media lo hicieron a municipios tales como Naucalpan y Tlalnepantla y las de ingresos más modestos hacia Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Chalco".

