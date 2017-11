Presume NL rescate de Ecovía... sin sanciones

Monterrey

Aunque presumió el rescate de la Ecovía que estaba al borde del colapso, el Gobierno del Estado omitió imponer sanciones a los concesionarios que incumplieron en su operación.

A un año de la requisa del sistema de transporte por parte del Estado, Roberto Russildi, secretario de Desarrollo Sustentable, hizo un recuento de las fallas y errores subsanados de un pésimo servicio que ofrecían los concesionarios Servicio de Transporte Tecno Ecológico, así como Especialistas en Corredores Viales.

Sin embargo, a dos años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, las multas o sanciones quedaron atrás.

"En este momento no se ha puesto (multa alguna), puesto que estábamos en el trabajo de resolver el tema de la requisa, no hemos dicho que eso no vaya a suceder, los procesos no son una determinación unilateral del Gobierno, hay que seguir cierta normativa y reglamentación, puede suceder en un futuro", indicó Russildi.

El funcionario informó que tendrá un nuevo esquema de operación de la concesión, con un gerente que coordine en uno solo los concesionarios y al Estado.

Dijo que la requisa aún no se termina, pues es una medida de seguridad, aunque sí concluyó la emergencia pero aún no se libera la concesión.

Sobre la auditoría a la requisa en Congreso, Russildi afirmó estar dispuestos a asistir para ir y dialogar con los diputados.

Por otra parte, detalló que se ha hecho una inversión de refacciones de 24 millones de pesos, pagados por los ingresos de la Ecovía al Gobierno del Estado.

Agregó que entrarán en operación cinco unidades de doble piso, con sistema de control de semáforos y 12 cámaras, sin especificar la inversión.