Aumento del Metro es injustificado: diputados

Tras considerar que el posible aumento a la tarifa del Metro es injustificado, legisladores locales llamaron al Gobierno del Estado a reconsiderar esta posibilidad, argumentando que sería un golpe duro para la economía de las familias en Nuevo León.

Lo anterior, debido a que ayer integrantes del colectivo Únete Pueblo adelantaron la intención aumentaría hasta 8.50 pesos.

El diputado local del PRI, Héctor García, señaló que el Metro es el sistema de movilidad más eficiente y barato en el mundo porque no requiere gasolina para funcionar, por lo que no es justificado un aumento de hasta el 100 por ciento de su costo.

"Sería fatal, no solamente sería un golpe muy duro a la economía de las familias, más bien se preguntarían: 'pues no me hubieras traído el Metro, hubieras eficientado mejor las rutas de camiones que finalmente cuestan casi ese precio'.

"La gente usa el Metro por económico, porque no es como los camiones que usan diesel y gasolina, usa otro tipo de energía. En el mundo se considera el sistema de movilidad más eficiente y más barato (...) aumentarlo con la cifra que ya se rumora sería criminal y no sería justificado porque el Metro no tiene tanto costo para justificar el 100 por ciento de su aumento", mencionó.

Por su parte, el legislador del PAN, Hernán Salinas, mencionó que Metrorrey tendría que presentar un análisis de por qué pretenden aumentar la tarifa y advirtió que el mes de enero siempre es difícil para la economía de las familias por el pago de deudas, impuestos, entre otros.

"Siempre estos temas son muy sensibles para que la ciudadanía máxime que hay que recordar que el ciudadano siempre a inicios de año, como decimos coloquialmente, estamos en la cuesta de enero, donde hay aumentos importantes a muchos de los productos que consumimos los ciudadanos.

"Yo realmente esperaría que Metrorrey antes de tomar una decisión como ésta, explicara muy bien cuáles son las razones del mismo, la motivara, la fundamentara y obviamente de ser posible la aplazara lo más que se pueda porque, repito, enero es un mes de muchos ajustes en las economías de las familias", indicó.

Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre, Jorge Longoria Treviño, titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), propuso aumentar la tarifa del las rutas un 8 por ciento y establecer el banderazo de 30 pesos a los taxis; sin embargo, la sesión del Consejo Estatal de Transporte donde se analizaría esto fue aplazada hasta nuevo aviso.

