Denuncian presunto maltrato a niño en el IMAD Toluca

Toluca

Padres de familia denunciaron presuntos actos de maltrato en contra de un niño de siete años de edad -diagnosticado con disfasia de lenguaje y retraso mental-, en el Instituto Mexicano para la Atención del Autismo y Desórdenes del Desarrollo (IMAD), ubicado en la colonia San Sebastián.

La madre de la víctima dijo que descubrió los abusos que ejercía la terapeuta contra el menor.

"El día 27 de febrero yo había ido a pagar la mensualidad y me encontraba en la dirección (del instituto) cuando escuché el llanto de mi hijo, me levanté y cruce una puerta donde nunca nos dejan pasar que da hacia los salones entonces lo veo acorralado a mi hijo llorando, frustrado, entonces le digo qué pasó y pues lloraba, a sus pocas palabras que puede pronunciar me decía ¡La maestra!", narró la madre afectada, Esther Chávez Velázquez.

Cuenta que notó miedo en el rostro de su hijo y para tratar de comprender lo que había sucedido pidió los vídeos de seguridad; dice que lo que revelaron las imágenes "también la lastimó".

Se ve -dice- a una maestra que encara al niño quien permanece replegado contra la pared, lo golpea en el estómago y lo aprieta de los brazos. Lo mantiene "acorralado" durante casi tres minutos.

"Al ver todo, entonces me enojo, me frustro, no hice otra cosa más que llorar, a lo mejor de impotencia... Yo les deposité a mi hijo porque se supone que es un centro especial para niños, me prometieron que iba a tener terapia de lenguaje para él, yo estoy buscando ayuda ya sea natación, equinoterapia, medicinas, neurólogo, todo, para que me lo maltraten así... no se vale."

Por estos hechos Esther Chávez Velázquez ya solicitó asesoría ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México e inició una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia en contra de la maestra identificada como Susana "N" "N" por el delito de lesiones, configurada así luego que un médico legista de la propia fiscalía certificó al menor, según se establece en el acta CAI/AIT/OO/UAI/063/01030/18/02.

La afectada espera que también se analice el actuar de otro personal del IMAD quienes se aprecian en el vídeo como espectadores de los hechos sin que ninguno tratará de intervenir.

Por su parte ni el instituto ni la maestra acusada se han pronunciado al respecto de los hechos.

