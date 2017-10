Exhiben deficiente trato para discapacitados en FIL 2017

Monterrey

Poca accesibilidad y trato deficiente para personas con discapacidad fue lo que denunciaron algunos asistentes a la clausura de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2017.

Previo a la plática del escritor Paco Ignacio Taibo II se registraron largas filas en las que algunas personas en sillas de ruedas o con enfermedades como Parkinson esperaron de 30 a 40 minutos para acceder a la sala.

Ya en la conferencia no se designó un espacio preferencial para este sector vulnerable y se restringió la entrada a algunas personas que llegaron después, situación que fue criticada por el mismo autor, quien exigió que se les dejara pasar.

La señora Maricruz Flores Martínez consideró que el evento no fue organizado de manera incluyente y pensando en todos los sectores de la población, que pese a su discapacidad o edad están interesados por escuchar a los escritores.

“Yo soy de la tercera edad y venimos con una persona discapacitada que está enfermo de Parkinson, entonces no nos dejaron entrar ni nos dijeron que hiciéramos fila, ya cuando estaba la fila hasta allá, decían que nos esperáramos hasta que se sentaran todos.

“Eso que hacen es una insensibilidad porque si en los aviones dejan entrar a las personas que están discapacitadas primero, oye no puede ser posible que en una feria del libro y en una institución como el Tecnológico no estén sensibilizados sobre esa situación”, mencionó.

Por su parte, Eduardo Loredo, que acompañaba a Rogelio Loredo, un hombre de la tercera edad en silla de ruedas, expresó que esperaron mucho tiempo para entrar a la conferencia y el espacio no estaba diseñado de manera incluyente.

“No hay un espacio exclusivo ni hay este asunto preferencial, no está acondicionado, la misma infraestructura que tienen acá no está pensada para débiles visuales, para personas con problemas de motricidad pues no, no es tan inclusivo”, indicó.

Tras hacerse evidente esta serie de inconformidades más tarde trascendió que se les hizo una amonestación a los organizadores de la conferencia y tuvieron que cambiar el esquema para dar preferencia a personas discapacitadas.