Lo importante es cumplir promesas de campaña: Cienfuegos

Sin querer manifestar un posicionamiento sobre el Segundo Informe de actividades del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, consideró que lo importante es que los gobernantes cumplan las promesas de campaña en el plan de desarrollo de la administración.

A pregunta expresa sobre si en su informe el Ejecutivo Estatal presumió obras que habían realizado los municipios, el edil guadalupense dijo desconocer el tema y contestó que al final de cuentas será la ciudadanía la que juzgue las acciones en lo individual.

"Lo importante es que lo expuesto en campaña y lo publicado en los planes municipales de desarrollo y en el plan estatal de desarrollo se cumpla conforme lo acordado, que exista una planeación y que se esté informando oportunamente.

"No, no lo tengo detectado, al final del día la rendición de cuentas y el cómo te juzgue la ciudadanía es en cada caso en particular, nosotros tenemos una responsabilidad que la vamos a estar atendiendo todos los días del mandato que tenemos constitucionalmente y que la ciudadanía al final del día esté atendida en todas las solicitudes que nos están pidiendo como autoridad, yo puedo hablar como municipio e implementar estrategias que sean en beneficio de los guadalupenses en primer término y más importante aún cumplir todo lo plasmado en el plan de desarrollo y lo que se prometió en campaña", refirió.

Cienfuegos comentó que su informe será el próximo 26 de octubre en la Sala de Cabildo y una semana antes iniciarán el recorrido calle por calle para informar de las actividades a los ciudadanos.

El alcalde insistió en que en esta ocasión no invertirán recursos en campañas publicitarias en ninguno de los medios de comunicación a efecto de solidarizarse con las víctimas del sismo en el centro y sur del país.

"El informe será el 26 de octubre, se informará ante el Cabildo en el Ayuntamiento y siete días antes, que es el 19 de octubre, iniciaremos los recorridos como nos comprometimos, no habrá evento de campaña, no habrá un sólo gasto de difusión en panorámicos o mupis producto de los logros que se hayan hecho en este segundo año de labores, lo más importante es que la ciudadanía perciba que el trabajo que se está haciendo es en beneficio de lo que representas", concluyó.