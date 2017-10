Defensa hará su propio peritaje en el Rébsamen

México

La defensa del Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rébsamen, realizará su propio peritaje para determinar las causas que provocaron el colapso de dos edificios de la escuela, durante el sismo del 19 de septiembre pasado

Javier Coello, abogado defensor aseguró que desconoce el peritaje realizado por la Procuraduría General de Justicia capitalina, que atribuye el colapso de las estructuras al sobrepeso, de una tonelada, añadido en la construcción de la casa que habitaba la también directora del colegio.

Coello reprochó que la procuraduría siga filtrando información a los medios de comunicación, cuando a él, como defensa, se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación.

“Todavía no podemos ingresar al inmueble para sacar los documentos que demuestran la inocencia de Mónica, ni conocemos el expediente ni el supuesto peritaje. La procuraduría nos está negando una debida defensa”. .

El abogado aseguró que el caso de la directora del colegio se ha convertido en un “asunto político”, por lo que busca demostrar su inocencia.

“No se vale que defenestren a una pobre profesora que fue rescatada y que perdió su casa y su negocio, además de que la quieran meter a la cárcel”, consideró.

También confirmó que García Villegas está prófuga debido a la situación que prevalece. No se presentará, sino “hasta que tengamos los elementos de prueba para acreditar su inocencia. Mi clienta está prófuga, sí, pero está en México, muy preocupada y triste, ya que la quieren meter a la cárcel, y no es un delito grave con la nueva ley”, destacó.

Cuestionado sobre los dictámenes, comentó que “si dicen que fueron 200 toneladas o no, ya lo veremos, pero que nos los dejen ver... llevar a la señora a la cárcel no es justo, no es narcotraficante”.

Coello dijo que están en espera de ver si la maestra modificó el edificio, ya que eso aún no se prueba. “Hay estructuristas, gente que hizo el edificio, no lo hizo ella, solo lo heredó”.

De acuerdo con fuentes periciales de la Procuraduría General de Justicia capitalina, especialistas en arquitectura, fotografía y construcción, se determinó que los añadidos que se le hicieron al edificio administrativo, donde estaba el departamento de la directora y dueña Mónica García Villegas, provocó en gran medida el colapso.

LA ASESORÍA

En tanto, la Fundación Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC asumirá la defensa legal de 14 de los 26 casos que enfrentaron la pérdida de un familiar por el desplome del colegio Enrique Rébsamen.

José de la Garza Marroquín, presidente de la Barra, informó que ocho abogados con destacada trayectoria profesional fueron asignados al caso, con la finalidad de delinear la estrategia que regirá las acciones jurídicas de las familias frente a terceros, para que tragedias como la ocurrida en el colegio no vuelvan a ocurrir.

Garza Marroquín señaló que la Barra ya ha tenido acercamientos con la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para expresar su disposición de coadyuvar con la representación social en lo que se requiera, de la misma forma apuntó que tendrán acercamientos con diferentes autoridades e instancias del gobierno federal y local.

“Las acciones y estrategias a seguir no se han determinado aún y, en su oportunidad, se harán saber de manera inmediata”.

También aprovechó para manifestar que todas las acciones serán interpuestas ante las entidades responsables del Estado y en estricto apego a derecho, y sin que esta asesoría legal tenga costo para las familias”.

De los 14 casos que la Barra defenderá, 12 están relacionados con menores de edad, y dos con trabajadores del lugar.