Diputada asegura que no cederá a presiones para elegir comité

Monterrey

La presidenta de la Comisión Anticorrupción, Yanira Gómez, se comprometió a no ceder a presiones externas para aceptar el registro de Jorge Lozano, Daniel Butruille y Luis García Campuzano, que integran organismos civiles allegados al sector empresarial.

Esto pese a que sostuvieron reuniones a puerta cerrada, les elaboraron el Sistema Estatal Anticorrupción y hasta les aceptaron anotarse como aspirantes a conformar el Comité de Acompañamiento.

"No, no, no (no aceptaremos presiones externas), iremos en base al cumplimiento, a las capacidades y a los perfiles. Es el pleno quien decide, al final, ya que se haya hecho esta selección de quién sí cumplió y quién no, con requerimientos y con especificaciones, se deberá turnar al pleno que deberá de seleccionar a los siete integrantes de este grupo de acompañamiento", dijo.

Ellos tres forman parte de un grupo que encabeza la dirigente del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, y ahora pretenden conformar el esquema para decidir el Comité de Acompañamiento que se encargará de elegir a los miembros del Comité de Selección, y que junto con los diputados determinarán el nuevo Fiscal General Autónomo, que reemplazará la figura del Procurador de Justicia.

Además se encargarán de elegir al nuevo Auditor Superior, al Contralor Estatal y al Fiscal Especial en Delitos Electorales.

¿Qué tan válido es considerar a personas como Jorge Lozano, Daniel Butruille y Luis García Campuzano?

"El grupo de acompañamiento, finalmente la decisión la toma de quién esté o quién no, el pleno del Congreso, su intervención, su participación como meros observadores, sí es cierto que estas personas están incluidos en los listados, veremos si cumplen con los requisitos sobre los cuales versa la convocatoria y en base a eso veremos si su perfil da o no para que formen parte de este grupo de acompañamiento, que eso lo estaremos viendo en una semana aproximadamente", explicó.

Indicó que este miércoles sostendrán reunión de la comisión para revisar quiénes de esos 31 aspirantes cumplen con los requisitos y en caso de no ser así, tendrían dos días para cumplirlos.

Una vez que se integren el 100 por ciento de los que se registraron, ya definirán quiénes quedarán y quiénes serán descartados.

Dijo que los aspirantes a integrar el Comité de Selección hasta el momento son siete y el plazo para registros vence este viernes.